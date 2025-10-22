Real Madrid vs Juventus | Champions League: Estos fueron los mejores futbolistas del partido

Panamá/El duelo entre el Real Madrid y la Juventus en la UEFA Champions League dejó actuaciones individuales memorables, con el conjunto blanco dominando las estadísticas de valoración. El joven atacante turco, Arda Guler, se erigió como la figura máxima del encuentro.

La Magia de Guler

Arda Guler (Delantero) obtuvo la calificación de jugador más alta del partido, un impresionante 8.5. A pesar de jugar 74 minutos, su impacto en el juego de pases fue casi perfecto, completando 69 de 71 pases precisos, alcanzando un 97% de efectividad. Su precisión se mantuvo en el área final, donde logró 34 de 35 pases precisos en el tercio final (97%). Guler demostró ser una amenaza constante, registrando 96 toques de balón y generando un esperado de asistencias (xA) de 0.55. Además, mostró eficacia en el regate, completando 1 de 1 intento (100%) de regate exitoso y ganando el 100% de sus duelos aéreos (1/1).

Otras noticias: Partido Villarreal vs Barcelona en Miami: Cancelado - Reacciones de Javier Tebas

Los Pilares Blancos: Bellingham y Militao

Otros dos jugadores del Real Madrid compartieron una alta valoración de 8.3, destacando en el mediocampo y la defensa.

El mediocampista Jude Bellingham jugó los 90 minutos y fue crucial en ataque, anotando 1 gol. Sus estadísticas ofensivas reflejan su peligro, con un esperado de goles (xG) de 0.95 y un total de 3 disparos, incluyendo 2 dentro del área. Su disciplina y eficacia también fueron notables en defensa, ganando el 100% de sus entradas (2 de 2 tackles won) y el 70% de sus duelos terrestres (7/10). Además, completó el 100% de sus regates exitosos (2 de 2).

En la línea defensiva, Eder Militao (Defensa) también obtuvo un 8.3 en 90 minutos jugados. Militao fue un muro en la zaga, registrando 4 intercepciones y un líder en despejes con 6. Su dominio en el cuerpo a cuerpo fue absoluto en el suelo, ganando el 100% de sus duelos terrestres (5 de 5). Curiosamente, Militao también se proyectó en ataque, realizando 5 disparos totales, 3 de los cuales fueron tiros de cabeza.

Otras noticias: Barcelona | ¿El método Hansi Flick está en crisis? Análisis de los problemas defensivos del club

Di Gregorio: El Héroe de la Vecchia Signora

Por parte de la Juventus, el portero Di Gregorio M. (Calificación 7.8) fue el jugador mejor valorado. Su actuación fue vital para limitar el marcador, enfrentando un xGOT de 2.55. Di Gregorio demostró ser un escudo al realizar 8 atajadas y se le atribuye haber prevenido 1.55 goles (Goals prevented), a pesar de haber encajado un solo gol. El guardameta jugó los 90 minutos del encuentro.

Fuente: Flashscore

Otras noticias: Champions League resultados | Arsenal goleó al Atlético Madrid