EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Los Santos vs Bocas del Toro: Así va el partido luego de seis episodios y medio

Panamá/Los Santos y Bocas del Toro se enfrentan en un partido de la cuarta jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil que se disputa en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Los bocatoreños tienen la ventaja en el marcador por 3 carreras a 1. Esas anotaciones se marcaron entre el tercer y cuarto episodio.

A continuación detallamos cómo se produjeron las carreras.

3ra. Baja

2-0 (0 Outs)

Hit remolcador de José Valdés. Anota Jael Escobar.

Los Santos 0-1 Bocas

0-0 (1 Out)

El 'infield' santeño no puede concretar una doble matanza, tras roleta de Adrián Fuentes. Anota José Valdés.

Los Santos 0-2 Bocas

4ta. Baja

0-0 (2 Outs)

Hit remolcador de Carlos Wilson. Anota Juan Martínez.

Los Santos 0-3 Bocas

7ma. Alta

0-0 (1 Out)

Elevado de sacrificio. Anota Maykel Mendoza desde la tercera base.

Los Santos 1-3 Bocas

Mantente en sintonía y vive las emociones de este interesante partido.

