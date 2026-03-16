De ese total, cerca de 131 mil jóvenes fueron preseleccionados, lo que representa la mayor cantidad de beneficiarios en un concurso de becas desde la creación de la institución.

Ciudad de Panamá, Panamá/Miles de estudiantes que participaron en el concurso nacional de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ya pueden consultar en el portal web de la institución si fueron preseleccionados para recibir este beneficio educativo.