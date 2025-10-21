Champions League resultados | Arsenal goleó al Atlético Madrid

Luego de tres encuentros disputados, el Arsenal, semifinalista de la pasada edición, no ha encajado ningún gol y con pleno de victorias suma nueve puntos.

Con cuatro goles en apenas quince minutos, el Arsenal doblegó este martes 4-0 al Atlético de Madrid, en la 3ª jornada de fase de grupo único de la Champions, y se mantiene en los primeros puestos con pleno de victorias.

En un partido en el que el 0-0 se mantuvo pasado el descanso, los 'Gunners' castigaron con contundencia las ocasiones concedidas por el club rojiblanco en un lapso de quince minutos.

Primero, con una falta centrada al área por Declan Rice y rematada de cabeza por el defensa Gabriel (57'). Siete minutos después, Gabriel Martinelli recibió un pase en el área y definió desde la izquierda de la portería contra Jan Oblak (64'), pero faltaba por llegar lo más duro para los "colchoneros".

En tres minutos (67', 70'), el atacante sueco Viktor Gyokeres anotó dos goles desde el área pequeña. El primero, tras recibir a los pies de espaldas a portería, lo resolvió con suavidad y precisión, como si se tratase de un golpeo de billar.

El segundo, con un poco de fortuna, al rematar con el muslo en el segundo palo un centro de cabeza de Gabriel.

Cuatro golpes que dejaron noqueado al "Atleti", que hasta ese momento había plantado cara y que gozó de ocasiones de gol con el empate a cero y tras el primer gol.

Pasada la tempestad de goles, el club madrileño volvió a buscar la portería defendida por David Raya, sin fortuna en su intento por decorar el marcador.

Luego de tres encuentros disputados, el Arsenal, semifinalista de la pasada edición, no ha encajado ningún gol y con pleno de victorias suma nueve puntos.

Unas cifras que dejan al conjunto entrenado por Mikel Arteta provisionalmente en la tercera posición, solo por detrás del París Saint-Germain (1º) y del Inter de Milán (2º), que tienen mejor diferencia de goles.

Los londinenses se asientan con solidez en el Top 8 que clasifica directamente a octavos de final, antes de visitar al Slavia de Praga y de recibir al Bayern Múnich en sus próximos dos duelos continentales.

Por su parte el Atlético de Madrid, que ya perdió en su previa visita a Inglaterra ante el Liverpool el pasado mes de septiembre (3-2), solo suma tres puntos, tras haber vencido 5-1 al Eintracht Fráncfort y ocupa la 18ª posición, entre los equipos que tienen que disputar el repechaje de acceso a octavos.

Los hombres de Diego Simeone recibirán al Unión Saint-Gilloise belga en la próxima jornada europea el 4 de noviembre, y tres semanas después al Inter de Milán.

Otros resultados:

Vigente campeón y líder, el París SG dio este martes un recital de juego y goles en Alemania ante el Bayer Leverkusen (2-7), su tercera victoria en otras tantas fechas de la Liga de Campeones.

El PSV Eindhoven asestó una contundente goleada 6-2 al Nápoles, vigente campeón de Italia, para sumar su primera victoria en la presente Liga de Campeones, el martes, en Países Bajos.

El Manchester City se impuso este miércoles con comodidad al Villarreal por 0-2 en La Cerámica, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.