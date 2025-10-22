Partido Villarreal vs Barcelona en Miami: Cancelado - Reacciones de Javier Tebas

El técnico del Villarreal , Marcelino García , expresó la falta de respeto por anunciar la cancelación del partido durante su encuentro ante el Manchester City en Champions .

Madrid, España/El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló este miércoles que la cancelación del partido previsto en Miami entre el Villarreal y el Barcelona el 20 de diciembre supone "una oportunidad perdida", mientras que la asociación de futbolistas celebra la decisión.

"Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro", señaló Tebas en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Otras noticias: Real Madrid vs Juventus| Dupla Mbappé-Güler, la gran apuesta de 'los merengues' para ese partido de Champions League

Horas antes, la patronal anunció la cancelación del encuentro "debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas", según esgrimió en el comunicado LaLiga.

"Se invoca la defensa de la 'tradición' desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales, auténtico motor de la industria del fútbol en Europa", criticó Tebas.

Integridad en juego -

Esto ocurre, según el dirigente, "ante la ingenuidad y pasividad de gobernantes europeos que no saben distinguir lo intrascendente de lo esencial".

Además, Tebas apeló a la "integridad de la competición desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva", en referencia a los videos contra los arbitrajes que semanalmente emite Real Madrid TV.

"Y otros", recalcó, "quizá sin saberlo y de buena fe, han sido arrastrados a debates sobre una información que ya se abordó en 2018, donde esa supuesta 'información' -que entonces tuvieron y ahora también- fue solo una excusa para acabar con el proyecto".

El dirigente agradeció al Villarreal y al Barcelona su compromiso de esta iniciativa que "solo buscaba el crecimiento" de la competición y remarcó que los dos clubes "no pensaban en ellos, pensaban en todos".

La patronal aseguró el martes que la celebración de este partido en Miami habría supuesto "un paso decisivo en la expansión global" de la competición española y subrayó que cumplía la reglamentación y "no afectaba a la integridad de la competición".

Por su parte, el Barcelona indicó que acataba y respetaba la decisión, mientras que el técnico del Villarreal, Marcelino García, expresó la falta de respeto por anunciarlo durante su encuentro ante el Manchester City en Champions.

Otras noticias: Villarreal vs Barcelona | Se cancela el partido que se iba a jugar en Miami

"Unidad y firmeza de los jugadores" -

Por su parte, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) resaltó la unidad y la firmeza de los jugadores tras conocerse la cancelación, después de que los futbolistas protestaran quedándose quietos los primeros 15 segundos de cada partido el pasado fin de semana.

El sindicato aseguró que esta decisión "confirma las continuas contradicciones de la patronal sobre un proyecto propuesto, impulsado y gestionado por LaLiga que modificaba el modelo de la competición y, como consecuencia, afectaba de forma directa las condiciones laborales de los futbolistas".

Sobre las protestas, la AFE recordó que "ante la falta de transparencia, diálogo y coherencia de la institución presidida por Javier Tebas, los futbolistas se pronunciaron durante la pasada jornada de forma unánime en el terreno de juego para lanzar un potente mensaje: sin futbolistas no hay fútbol".

Más tarde, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD, un órgano del gobierno), José Manuel Rodríguez Uribes, declaró que "antes de tomar una iniciativa de esta naturaleza -una decisión tan relevante que podría haber afectado, sin duda, a la integridad de la competición- era necesario un diálogo, un acuerdo de los participantes, de todos los clubes".

El dirigente del CSD, que debía pronunciarse sobre el recurso presentado por el Real Madrid contra el partido, agregó que el ejecutivo "siempre" va a preferir "traer eventos deportivos a España y no sacarlos".

Otras noticias: Champions League resultados | Arsenal goleó al Atlético Madrid