Michael Jackson lidera los biopics musicales 2026: Madonna y Kiss también estarán en pantalla

El calendario cinematográfico de 2026 promete convertirse en un auténtico festín para los amantes de la música y el cine.

Tras un 2025 marcado por documentales aclamados que profundizaron en la vida y obra de figuras como Bruce Springsteen, Antonio Flores, Leiva o Led Zeppelin, el foco ahora se traslada a la gran pantalla y a las plataformas de streaming con una oleada de biopics musicales de alto perfil. Íconos del pop, el rock y la ópera protagonizarán producciones ambiciosas que buscan ir más allá del mito para explorar al ser humano detrás del artista.

Uno de los estrenos más esperados es Michael, la película dedicada al Rey del Pop. El filme, dirigido por Antoine Fuqua (The Equalizer), llegará finalmente en 2026 tras retrasar su estreno originalmente previsto para 2025. El papel principal recaerá en Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, cuya semejanza física y gestual con el cantante ha generado gran expectativa. La película recorrerá su trayectoria completa, desde sus primeros pasos con The Jackson 5 hasta su consagración mundial con discos históricos como Bad y Thriller.

Más allá de los números musicales y recreaciones de conciertos legendarios, la producción apunta a ofrecer una mirada honesta sobre su vida personal, marcada por la fama precoz, la presión mediática y una compleja intimidad. El estreno está programado para el 24 de abril.

Otra figura central de 2026 será Madonna, aunque su historia llegará en un formato distinto. En lugar de una película tradicional, Netflix prepara una miniserie biográfica sobre la Reina del Pop. Julia Garner, conocida por su trabajo en Ozark, fue elegida para interpretar a la artista en un proyecto que se encuentra en una etapa inicial de desarrollo. La dirección estará a cargo de Shawn Levy (Deadpool 3). El proyecto comenzó a gestarse en 2022 como un largometraje, pero evolucionó hacia una serie que permitirá explorar con mayor profundidad la vida artística y personal de una creadora que rompió esquemas y redefinió el pop contemporáneo. Por ahora, la plataforma no ha confirmado una fecha de estreno.

El rock más teatral y provocador también tendrá su espacio con Kiss, Shout It Out Loud. La película, en desarrollo desde 2019, estará dirigida por McG (Joseph McGinty Nichol), responsable de títulos como Los Ángeles de Charlie y Somos Marshall. El filme se centrará en los orígenes de Kiss en el Nueva York de comienzos de los años setenta, cuando Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Criss revolucionaron el género con maquillaje, personajes escénicos y un espectáculo visual inédito para la época. En los últimos meses, diversos medios han señalado que Nick Jonas podría interpretar a Paul Stanley, guitarrista y vocalista de la banda. Aún no se ha anunciado una fecha oficial de estreno.

La ópera también tendrá un lugar destacado en esta lista con Caballé, el biopic dedicado a la legendaria soprano española Montserrat Caballé. La película, producida por Filmax y dirigida por Patricia Ortega (9 Lunas), ya inició su rodaje y abordará el recorrido de la cantante desde sus inicios hasta convertirse en una de las grandes divas de la lírica mundial. Dos actrices darán vida a la artista catalana en distintas etapas de su vida: Begoña Alberdi y Ana Saavedra. La dimensión de su talento quedó inmortalizada en palabras de Freddie Mercury, quien afirmó: “Tiene la mejor voz de todos los seres humanos vivos”, frase que resume la admiración que despertó incluso entre leyendas del rock. La fecha de estreno todavía no ha sido revelada.

Con propuestas que abarcan desde el pop global hasta la ópera, pasando por el rock más icónico, 2026 se perfila como un año clave para los biopics musicales. Producciones ambiciosas, elencos cuidadosamente seleccionados y relatos que prometen profundidad emocional convierten a estos proyectos en citas obligadas para melómanos y cinéfilos por igual.