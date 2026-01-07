¿Qué cargos enfrenta Maduro en EEUU?

La denuncia de 25 páginas remonta su presunta participación en el narcotráfico al menos hasta 1999.

El acta de acusación contra Nicolás Maduro inculpa al depuesto líder venezolano, a su esposa y a su hijo de formar parte de una conspiración junto a otras tres personas para introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos.

Maduro y su esposa Cilia Flores, que se declararon no culpables, enfrentan junto a los demás coacusados cuatro cargos graves y podrían ser condenados a cadena perpetua si el jurado federal de Nueva York que eventualmente se encargará del caso los declara culpables.

Se espera que Maduro, de 63 años, impugne las acusaciones alegando que goza de inmunidad presidencial y su abogado, en la lectura de cargos del lunes, cuestionó la "legalidad de su secuestro" por fuerzas estadounidenses.

Los cargos específicos en la acusación son conspiración para narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

El cargo de conspiración para narcoterrorismo se deriva de acusaciones de que Maduro se asoció con los grupos rebeldes colombianos FARC y ELN, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, y el grupo venezolano Tren de Aragua para mover grandes cantidades de cocaína.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado al Cártel de Sinaloa, a Los Zetas y al Tren de Aragua como "organizaciones terroristas extranjeras".

El ya disuelto grupo rebelde marxista FARC fue retirado de la lista en 2021.

El ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que controla regiones clave de producción de drogas en Colombia, permanece en la lista.

"Maduro y sus co-conspiradores han, durante décadas, colaborado con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos", según la acusación.

Una acusación previa de Estados Unidos contra Maduro, de 2020, lo describía repetidamente como el líder de un grupo narcotraficante conocido como el Cartel de los Soles.

Sin embargo, la acusación sustitutiva revelada el sábado tras la captura de Maduro apenas menciona el Cártel de los Soles, que fue designado "organización terrorista extranjera" por el Departamento de Estado en noviembre.

Según algunos expertos en Venezuela, el Cártel de los Soles nunca ha existido como una organización formal.

Esta última acusación se refiere al cártel como un "sistema de clientelismo" para canalizar ganancias del narcotráfico hacia "funcionarios civiles, militares y de inteligencia de base corruptos".

De acuerdo con el centro de estudios InSight Crime, el nombre fue acuñado irónicamente por medios venezolanos en 1993 después de que dos generales fueran capturados por narcotráfico. El sol es una insignia en los uniformes militares de los generales venezolanos.

El exjefe de los servicios de inteligencia venezolanos, el mayor general Hugo "Pollo" Carvajal, actualmente encarcelado en Estados Unidos, mandó en diciembre una carta al presidente Donald Trump reproducida por medios internacionales en la que afirmaba que el cártel pasó a ser "una organización criminal" para "utilizar la droga como arma contra Estados Unidos".

"Secuestros, palizas y asesinatos"

Junto con Maduro fueron acusados su esposa, Cilia Flores, su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, el exministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín, y el presunto líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

Estados Unidos no reconoce los resultados de las recientes elecciones presidenciales venezolanas, al igual que la Unión Europea y otros países, y la acusación describe a Maduro como el "gobernante de facto pero ilegítimo" de Venezuela.

Maduro y los demás acusados "se asociaron con traficantes de narcóticos y grupos narcoterroristas, que despacharon cocaína procesada desde Venezuela hacia Estados Unidos mediante puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México".

Maduro y "otros funcionarios corruptos" proporcionaron "cobertura policial y apoyo logístico" para el transporte de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos, según la acusación.

Mientras fue canciller entre 2006 y 2008, Maduro presuntamente proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a conocidos narcotraficantes, permitiéndoles trasladar ganancias ilícitas de drogas de México a Venezuela bajo cobertura diplomática, se indica.

La acusación sostiene que entre 2004 y 2015, Maduro y Flores, su esposa, "trabajaron juntos para traficar cocaína, gran parte de la cual había sido previamente incautada por las fuerzas del orden venezolanas".

Ordenaron "secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero de drogas o de otro modo perjudicaban su operación de narcotráfico", señala.

La próxima audiencia ha sido fijada para el 17 de marzo.