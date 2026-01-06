Tribunal mantiene medidas cautelares a extesorero investigado por presunto peculado en Chiriquí
La decisión judicial ratifica la obligación de reportarse todos los lunes, la prohibición de acercarse a la Junta Comunal de David Cabecera, la prohibición de salida del país y el depósito domiciliario con permiso laboral, mientras avanzan las pesquisas del Ministerio Público.
David, Chiriquí/El Tribunal de Apelaciones de la provincia de Chiriquí decidió mantener las medidas cautelares impuestas al extesorero de la Junta Comunal de David Cabecera, en el marco de las investigaciones por presunto peculado relacionadas con el caso conocido como la “descentralización paralela”.