Tribunal mantiene medidas cautelares a extesorero investigado por presunto peculado en Chiriquí

La decisión judicial ratifica la obligación de reportarse todos los lunes, la prohibición de acercarse a la Junta Comunal de David Cabecera, la prohibición de salida del país y el depósito domiciliario con permiso laboral, mientras avanzan las pesquisas del Ministerio Público.