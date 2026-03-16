El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la formación académica y profesional de los estudiantes mediante experiencias prácticas dentro de empresas del sector hotelero y turístico.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras permanecer suspendido durante una década, el Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) y la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) firmaron una carta de intención para reactivar el programa de Padrinazgo Educativo–Empresarial, una iniciativa que busca acercar a los estudiantes del bachillerato en turismo a la realidad del sector productivo.