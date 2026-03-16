Se trata de cuatro programas sociales: Ángel Guardián, Red de Oportunidades, 120 a los 65 y el Bono Alimenticio de Senapan, iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de personas en pobreza extrema o con necesidades económicas significativas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los pagos correspondientes al primer desembolso de 2026 de los programas de transferencias monetarias condicionadas que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social ya comenzaron a realizarse en distintas regiones del país, beneficiando a miles de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.