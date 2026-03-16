Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con su homólogo panameño José Raúl Mulino
El encuentro forma parte de una gira que el mandatario europeo realiza por América Latina, la cual también incluirá visitas a Guatemala y México, con una agenda enfocada en fortalecer los vínculos económicos, políticos y comerciales con la región.
Ciudad de Panamá, Panamá/El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, recibió este lunes 16 de marzo al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el inicio de la agenda bilateral entre ambos países.