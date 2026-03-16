Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con su homólogo panameño José Raúl Mulino

El encuentro forma parte de una gira que el mandatario europeo realiza por América Latina, la cual también incluirá visitas a Guatemala y México, con una agenda enfocada en fortalecer los vínculos económicos, políticos y comerciales con la región.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió a su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier en el Palacio de las Garzas, en el marco de la visita oficial de la República Federal de Alemania a Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, recibió este lunes 16 de marzo al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el inicio de la agenda bilateral entre ambos países.

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