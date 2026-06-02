Este martes 2 de junio, más de 2 mil estudiantes de distintas regiones educativas del país, integrantes de los programas estudiantiles Cuerpo de Solidaridad Informática (CSI), Gente Cool y Líderes del Aula para el Mundo: Dejando Huellas asistieron al encuentro nacional Conecta’26, una jornada organizada por el Ministerio de Educación (Meduca) para promover la innovación, la convivencia y espacios para el crecimiento personal y colectivo.