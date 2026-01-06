Gerard Piqué y Clara Chía incómodos tras cruce con fans y música de Shakira: VIDEO

El exfutbolista volvió a ocupar titulares y redes sociales luego de protagonizar un episodio viral en la ciudad española de Ceuta.

Su actitud frente a un grupo de seguidoras desató un debate que va desde los límites de la privacidad de las figuras públicas hasta la vigencia del nombre de Shakira en cualquier episodio que involucre al exfutbolista. El momento, registrado en video y difundido principalmente en TikTok, rápidamente se convirtió en tendencia.

El empresario y exjugador del FC Barcelona se encontraba en Ceuta junto a su pareja, Clara Chía, y un grupo de amigos, con motivo de un evento de la Kings League. Piqué asistió al primer partido del año 2026 disputado en el Estadio Alfonso Murube, donde el FC Andorra, equipo del que es propietario, cayó 2-1 frente al conjunto local. Fue horas después, ya entrada la noche, cuando se produjo el encuentro que encendió las redes.

De acuerdo con el relato compartido por las protagonistas, el grupo de jóvenes se cruzó con Piqué en pleno centro de la ciudad y le solicitó una fotografía. Sin embargo, el exdefensor optó por continuar su camino sin responder ni interactuar con ellas, una reacción que generó sorpresa inmediata. La decisión del exjugador fue interpretada por algunas como un gesto de indiferencia y por otras como un intento legítimo de preservar su espacio personal.

Ante la negativa, las jóvenes optaron por responder de una forma inesperada que hoy las tiene en el centro de la conversación digital. Según explicaron en TikTok, decidieron reproducir a todo volumen la popular BZRP Music Sessions #53, interpretada por Shakira y Bizarrap, tema ampliamente asociado a la ruptura entre la cantante colombiana y Piqué. “Pusimos a todo volumen la sesión de Bizarrap con Shakira por las calles de Ceuta”, confirmó una de ellas en la plataforma.

El vehículo desde el cual sonaba la canción pasó junto al exfutbolista, quien no mostró reacción visible ante la escena. No ocurrió lo mismo con algunos de sus acompañantes, quienes sí giraron la cabeza para confirmar de qué canción se trataba. La situación fue grabada y compartida, logrando miles de reproducciones en pocas horas.

Marian Alcaraz, una de las jóvenes involucradas, ofreció más detalles sobre lo sucedido y fue citada por el diario local Sport: “Comenzamos a cantar algunos fragmentos a su lado, pero él no reaccionó. Aunque sus compañeros no pudieron contener la risa ante lo que estaba ocurriendo”. Su testimonio alimentó aún más la viralidad del video.

Te puede interesar: Black Sabbath | Tony Iommi confirma su regreso en solitario con un nuevo álbum

Te puede interesar: Tommy Lee Jones: testigo afirmó que hija del actor 'consumió cocaína' antes de su muerte

Las reacciones en redes sociales fueron profundamente divididas. Mientras algunos internautas cuestionaron la conducta de las jóvenes y calificaron el episodio como una forma de provocación innecesaria, otros celebraron la acción como una respuesta ingeniosa. Entre los comentarios destacados se leía: “Shakira está orgullosa de ustedes” y “No cualquiera se la canta en la cara JAJAJAJA”.

La propia creadora de contenido que subió el video aprovechó la atención para añadir un comentario que generó aún más polémica: “Lo seguimos hasta que se acabó la canción. Eso es satisfacción bb, ellos iban igual de rápido que el coche no fue nuestra culpa”.

El episodio se convirtió en un nuevo recordatorio de cómo la figura de Gerard Piqué continúa estrechamente vinculada a la de Shakira, pese a que su separación fue anunciada oficialmente en junio de 2022 y a que el exjugador mantiene una relación estable con Clara Chía desde entonces. Cada aparición pública, gesto o silencio parece seguir siendo interpretado a la luz de ese pasado mediático.

Mientras tanto, Shakira cerró el año 2025 con un mensaje reflexivo que también volvió a circular tras el incidente. En él, la artista expresó: “Durante este año aprendí que vale más procurar la paz que perseguir obsesivamente la felicidad. Que es mejor agradecer a la vida lo poco o mucho que tenemos, que quejarnos por aquello que nos falta (…) Me esforcé en agradecer incluso a quienes me han hecho daño, porque también ellos han sido verdaderos maestros”.

Un mensaje que, para muchos, sigue resonando incluso en los episodios más inesperados.