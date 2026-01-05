Tommy Lee Jones: testigo afirmó que hija del actor 'consumió cocaína' antes de su muerte

Testimonios recabados por las autoridades apuntan a un posible consumo de sustancias en las horas previas a su fallecimiento, ocurrido durante la madrugada del 1 de enero de 2026 en un hotel de lujo de San Francisco. El caso permanece abierto y, hasta el momento, no se ha determinado de manera concluyente la causa de la muerte.

De acuerdo con información difundida inicialmente por TMZ, una testigo presente en el lugar declaró ante los paramédicos que Victoria Jones, de 34 años, “había estado consumiendo cocaína” antes de ser encontrada sin vida. El medio, que citó fuentes policiales familiarizadas con la investigación, señaló que esta afirmación fue realizada directamente a los equipos de emergencia que acudieron al hotel Fairmont alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Según el reporte, cuando los primeros socorristas llegaron al lugar, observaron señales físicas que reforzaron la hipótesis de una posible sobredosis. TMZ indicó que “nos dicen que ella estaba en el hotel con un grupo de tres o cuatro personas, y el grupo le dijo a los socorristas que estaban allí celebrando el Año Nuevo”. Esta información quedó reflejada en los registros de emergencia, donde la llamada al 911 fue clasificada como un “código 3: sobredosis”, con una mención específica a un “cambio de color” asociado a cianosis.

Este tipo de síntoma, explican fuentes médicas citadas por los medios, suele relacionarse con niveles bajos de oxígeno en la sangre, lo que puede provocar una coloración azulada o púrpura en ciertas partes del cuerpo. No obstante, las autoridades han reiterado que se trata de observaciones preliminares y que será el análisis forense el que determine con precisión qué ocurrió.

Las circunstancias de la muerte también han llevado a que salgan a la luz antecedentes policiales de Victoria Jones. Según TMZ, la hija del actor tuvo al menos dos incidentes con la policía en el último año. En uno de ellos, “un arresto por posesión de drogas en el que, según la policía, ella les dijo a los oficiales que había estado usando cocaína”.

El Daily Mail aportó más detalles sobre ese episodio. De acuerdo con documentos policiales citados por el medio, en abril de 2025 agentes de Napa respondieron a una llamada de emergencia en una conocida bodega de vinos. Allí encontraron a Jones “incoherente”, hablando de forma acelerada y con signos físicos compatibles con el consumo de drogas. El informe señaló que presentaba “sangre seca en una fosa nasal” y “un residuo blanco en la lengua”, y que ella misma admitió haber consumido cocaína tras una racha de 48 horas.

Te puede interesar: YouTuber hunde estatua de 'Calamardo guapo' para confundir a arqueólogos del futuro

Te puede interesar: Romeo Santos responde a críticas por inmigración y rompe el silencio tras la polémica por ICE

Durante esa intervención, los agentes hallaron “una pequeña bolsa de plástico con polvo blanco” en el abrigo de Victoria Jones. El hallazgo derivó en cargos por posesión de una sustancia controlada, estar bajo la influencia de drogas y resistencia al arresto. Meses más tarde, fue detenida nuevamente tras un altercado con quien sería su pareja, el empresario vitivinícola Navek Ceja, en un exclusivo resort de Sonoma.

Según los documentos judiciales citados por Daily Mail, la discusión estuvo relacionada con su “consumo continuo de drogas y alcohol” y terminó con un cargo por violencia doméstica menor, luego de que Ceja denunciara haber sido golpeado durante el enfrentamiento. Ambos procesos legales se encontraban pendientes al momento de su fallecimiento.

Pese a estos antecedentes, las autoridades han subrayado que la investigación sobre la muerte de Victoria Jones continúa en curso. Hasta ahora, no se han encontrado indicios de violencia y la causa oficial del deceso no ha sido revelada, a la espera de los resultados definitivos de la autopsia y los análisis toxicológicos.

En medio del escrutinio público, la familia de Tommy Lee Jones emitió un breve comunicado solicitando respeto y privacidad. “Agradecemos todas las palabras amables, pensamientos y oraciones. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este momento tan difícil. Gracias”, expresaron, marcando su primera reacción pública tras la tragedia.

El caso sigue abierto y las autoridades insisten en que cualquier conclusión deberá basarse únicamente en los resultados forenses oficiales.