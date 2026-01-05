Black Sabbath | Tony Iommi confirma su regreso en solitario con un nuevo álbum

El legendario guitarrista y miembro fundador de Black Sabbath, anunció oficialmente que lanzará un nuevo proyecto en 2026, marcando su regreso discográfico individual tras más de dos décadas de silencio.

El músico británico hizo pública la noticia a través de un video publicado en su canal oficial de YouTube como parte de su mensaje de Año Nuevo, donde repasó los hitos recientes de su carrera y adelantó los proyectos que marcarán su futuro inmediato.

Durante el video, Iommi fue claro sobre sus planes musicales: “En 2026, tendré, definitivamente, definitivamente, mi álbum en solitario fuera”, afirmó. El guitarrista no ocultó su entusiasmo por este nuevo trabajo, que se convertirá en su primer disco individual desde Fused (2005). “Estoy realmente esperando que llegue ese momento. Me está encantando hacerlo. Ha sido muy divertido y realmente espero que lo disfruten, pero los mantendré al tanto sobre lo que pasa con eso y cuándo saldrá”, añadió, dejando entrever que el proceso creativo avanza de manera positiva.

El anuncio llega en un momento especialmente significativo para la historia de Black Sabbath y para la trayectoria personal de Iommi. En su mensaje, el músico recordó colaboraciones recientes como su participación junto a Robbie Williams en el sencillo “Rocket”, así como el reconocimiento recibido en su ciudad natal con el Freedom of Birmingham award, galardón que compartió con sus compañeros de banda. “Fue absolutamente increíble”, expresó al referirse a la distinción.

Iommi también dedicó parte de su mensaje a rememorar el concierto final de Black Sabbath, titulado Back To The Beginning, un evento que reunió a numerosas bandas en homenaje al grupo pionero del heavy metal. “La cantidad de bandas que vinieron a apoyar a Sabbath fue simplemente fantástica. Qué gran evento. Y, por supuesto, recaudó mucho dinero para la caridad”, señaló.

Sin embargo, el recuerdo estuvo marcado por la tragedia: la muerte de Ozzy Osbourne pocas semanas después del espectáculo. “Es simplemente desafortunado y triste que Ozzy haya fallecido un par de semanas después de eso. Que descanse en paz”, dijo Iommi, visiblemente afectado por la pérdida de su histórico compañero.

La idea de un nuevo álbum en solitario no es completamente nueva. En comunicaciones previas, el guitarrista ya había adelantado su intención de volver a grabar material propio, incluso mencionando la construcción de un estudio personal para desarrollar el proyecto con mayor libertad creativa. En octubre, además, sorprendió al público con una aparición inesperada durante la presentación de prensa de Black Sabbath The Ballet, producción del Birmingham Royal Ballet en Londres. Allí interpretó el icónico solo de guitarra de “Paranoid” ante una audiencia que incluyó a Brian May, guitarrista de Queen.

Ese encuentro dejó una anécdota especial: May le regaló a Iommi una réplica para zurdos de su legendaria guitarra Red Special, un gesto que el músico de Black Sabbath describió como “una Navidad anticipada”.

En paralelo al anuncio del nuevo disco, el entorno de Black Sabbath volvió a ocupar titulares por una disputa relacionada con material inédito de los inicios de la banda. Sharon Osbourne, viuda de Ozzy Osbourne y actual administradora de su patrimonio, expresó públicamente su oposición al plan de Jim Simpson, exmánager del grupo, de publicar grabaciones realizadas en 1969 cuando la banda aún se llamaba Earth. Simpson sostiene que posee los derechos legales de ese material y anunció su intención de lanzarlo bajo el título Earth: The Legendary Lost Tapes.

A través de su cuenta de Instagram, Sharon compartió fragmentos de un correo electrónico enviado el 2 de julio en el que advertía a Simpson sobre posibles consecuencias legales. “Como sabes, la banda no quiere que estas cintas se publiquen, entre otras cosas porque no las han escuchado, a pesar de que dijiste que proporcionarías copias hace mucho tiempo”, escribió. Además, fue tajante al señalar: “Sabes que, como banda, Black Sabbath no se queda de brazos cruzados y puedes estar seguro de que si sigues adelante con esto contra los deseos de la banda, tomaremos cualquier medida donde se infrinjan sus derechos, tanto aquí como en Estados Unidos”.

Las grabaciones corresponden a la formación original integrada por Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, en una etapa temprana que siempre estuvo bajo un estricto control por parte del grupo. Aunque el proyecto genera interés entre coleccionistas, no cuenta con fecha de lanzamiento ni resolución legal definida.

Mientras tanto, el anuncio del nuevo álbum de Tony Iommi para 2026 se perfila como uno de los acontecimientos más esperados por los seguidores del heavy metal, consolidando el legado creativo de uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock.