J Balvin y Residente sellan la paz tras años de enfrentamiento y empiezan 2026 reconciliados

J Balvin y Residente han dejado atrás uno de los conflictos más mediáticos del género. Tras cuatro años de tensiones, indirectas y versos cargados de ironía, ambos artistas anunciaron públicamente su reconciliación, marcando un punto de inflexión en una disputa que dividió opiniones y simbolizó dos visiones opuestas de la industria musical.

El enfrentamiento se remonta a 2021, cuando J Balvin, nombre real José Osorio, llamó a boicotear los premios Grammy al considerar que el género urbano no recibía el reconocimiento que merecía. “Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, expresó entonces el artista colombiano. La postura fue duramente criticada por René Pérez, Residente, quien consideró incoherente la protesta y respondió sin rodeos.

“Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot”, lanzó el puertorriqueño, antes de rematar con una de las comparaciones más comentadas del género: “Te explico, pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot-dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”.

La polémica escaló rápidamente. Residente continuó el ataque en una canción producida por Bizarrap, donde se refirió a Balvin con frases como: “Como le dicen por ahí, Josecito, no tienes calle, por eso tiene’ los nudillo’ blandito’”, además de llamarlo “pendejo mentiroso”, “bobolón”, “cobarde”, “racista” y “imbécil con tinte de cabello”. Balvin, por su parte, respondió con ironía visual: publicó una imagen junto a un carrito de hot-dogs, reivindicando el carácter popular de su música.

El anuncio de la reconciliación llegó horas antes de terminar el 2025, a través de un mensaje compartido por ambos artistas en redes sociales. “Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, escribió J Balvin. El texto añade una reflexión que fue celebrada por miles de seguidores: “Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso”.

La señal de acercamiento ya se había intuido semanas antes, cuando Balvin lanzó su primera colaboración con Bizarrap, productor que había sido clave en el ataque musical de Residente en 2022. En una entrevista concedida el 18 de diciembre, el colombiano aclaró que no había ninguna referencia al conflicto en su nueva canción y aseguró que el capítulo estaba cerrado: “Ya todo pasó, todo está bien (…) me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente”. Sobre el proceso personal que implicó la reconciliación, añadió: “Cuando uno tiene rencor hacia alguien, ese es un veneno que lo consume uno… Todo empieza por uno, decir: ‘tengo que sacar este dolor, no voy a vivir con ese peso’”.

El cierre del año también ha estado marcado por otros gestos de paz. En Ciudad de México, J Balvin apareció en el concierto de Bad Bunny, con quien también había tenido tensiones públicas. Tras interpretar juntos La Canción, Benito Martínez tomó el micrófono y explicó: “Ya yo me disculpé hace mucho tiempo, la gente no sabe, pero tuvimos una conversación hace varias semanas… qué bueno que fue con México”. Balvin respondió después en Instagram: “Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares. Te quiero, Benito Antonio”.

En Colombia, el mensaje fue similar. Durante un concierto de siete horas en Medellín, Balvin compartió escenario con Maluma, con quien selló un emotivo abrazo. “Eres un hermano para mí, quiero que todo el mundo sepa lo mucho que lo amo”, dijo Balvin. Maluma respondió con palabras que reforzaron la imagen de reconciliación: “Hoy y siempre te aplaudimos, te celebramos y reconocemos la tarea que haces por poner a Medallo en el mapa”.

Con estos gestos, J Balvin cierra el 2025 apostando por la paz, el diálogo y la reconciliación, no solo con Residente, sino con las figuras clave del reguetón latino que marcaron su carrera. Una tregua que redefine el cierre del año y envía un mensaje claro en una industria históricamente dominada por rivalidades.