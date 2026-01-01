Avengers: Doomsday | Thor regresa al centro del Marvel con el nuevo adelanto de la película

Marvel Studios volvió a sacudir a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel con el lanzamiento de un nuevo teaser de Avengers: Doomsday , centrado esta vez en Thor, el dios del trueno interpretado por Chris Hemsworth .

El adelanto, publicado en redes sociales el 30 de diciembre, ofrece una mirada más íntima y emocional del personaje, alejándolo momentáneamente del campo de batalla para mostrarlo enfrentado a un conflicto profundamente personal: el temor de no poder proteger a su hija adoptiva, Love.

El clip se desarrolla en un entorno inesperadamente pacífico. Un bosque iluminado por el sol sirve como escenario para un Thor vestido de manera sencilla, lejos de su armadura y de la violencia que ha definido gran parte de su existencia. En ese espacio de calma, el personaje eleva una plegaria a su padre, Odin, en la que reflexiona sobre el peso de una vida dedicada al deber y la guerra, y sobre el nuevo miedo que ahora lo acompaña como padre.

“Padre, toda mi vida respondí a cada llamado, al honor, al deber, a la guerra… pero ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué: una hija cuya vida no ha sido tocada por la tormenta”, expresa Thor en el teaser. El monólogo culmina con una súplica cargada de vulnerabilidad: “Dame la fuerza del Padre de Todos, para que pueda luchar una vez más; derrotar a un enemigo más… y vuelva a casa, junto a ella, no como guerrero sino como la calidez”.

El adelanto incluye también un breve vistazo a Love, personaje presentado por primera vez en Thor: Love and Thunder (2022) y que en esta ocasión vuelve a ser interpretado por India Rose Hemsworth, hija del actor Chris Hemsworth en la vida real. Su presencia refuerza el giro emocional del arco de Thor, que ya no lucha únicamente por el destino de los reinos, sino por la seguridad de su familia.

Dentro de la narrativa del UCM, Love es la hija de Gorr el Carnicero de Dioses, villano encarnado por Christian Bale. En Thor: Love and Thunder, Gorr inicia una cruzada contra los dioses después de que sus plegarias para salvar a su hija fueran ignoradas. Al final de la historia, abandona su sed de venganza, logra resucitar a la niña y, antes de morir, le confía a Thor la tarea de criarla como si fuera suya. Desde entonces, Love acompaña al dios del trueno en sus viajes y demuestra habilidades sorprendentes, incluso empuñando Stormbreaker, el icónico martillo-arma de Thor.

Según lo mostrado en este segundo teaser, Thor se prepara para regresar al combate junto a los Avengers, esta vez frente a una amenaza de proporciones inéditas: Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. El regreso del actor al UCM, ahora como uno de los villanos más emblemáticos de Marvel, se perfila como uno de los grandes atractivos de Avengers: Doomsday.

Chris Hemsworth ya había sido confirmado como parte del elenco de esta ambiciosa producción, que reúne a figuras clave del universo Marvel. Entre los nombres destacados se encuentran Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke y Simu Liu. A ellos se suman los Cuatro Fantásticos, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, así como el equipo de los Thunderbolts, integrado por Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

El largometraje también marcará un cruce narrativo de gran escala con el universo mutante de los X-Men, con la participación de Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum y Rebecca Romijn.

Este adelanto centrado en Thor llega una semana después del primer teaser oficial de Avengers: Doomsday, estrenado durante las funciones de Avatar: fuego y ceniza y difundido por Marvel poco antes de Navidad. Aquel primer avance estuvo enfocado en Steve Rogers y confirmó el regreso de Chris Evans al UCM.

Avengers: Doomsday tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre de 2026. La historia se sitúa 14 meses después de los acontecimientos de Thunderbolts y estará dirigida por Joe y Anthony Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. El guion corre a cargo de Stephen McFeely y Michael Waldron, consolidando una de las apuestas cinematográficas más ambiciosas de Marvel Studios.