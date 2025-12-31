Anthony Hopkins cumple 50 años de sobriedad y envía un mensaje poderoso

El actor alcanzó uno de los hitos más significativos de su vida personal y decidió compartirlo con el público a través de un mensaje cargado de honestidad y esperanza.

Anthony Hopkins celebró 50 años de sobriedad el pasado 29 de diciembre y aprovechó la fecha para animar a quienes atraviesan una lucha similar a tomar una decisión clave: “elegir la vida”.

A sus 87 años, el intérprete de El silencio de los inocentes publicó un video en Instagram en el que reflexiona sobre el paso del tiempo, el inicio de un nuevo año y el punto de quiebre que transformó su historia. “Aquí estamos, otro feliz año nuevo se acerca”, expresó Hopkins al inicio del mensaje. “Mucha alegría, mucha diversión y todo eso. Que la pasen genial. Felicidades a todos por cumplir un año más”.

Sin embargo, el tono festivo dio paso rápidamente a una confesión profunda. El actor recordó que, cinco décadas atrás, su relación con el alcohol estuvo a punto de costarle la vida. “Mi único problema fue que me lo pasé demasiado bien, porque hace 50 años casi me muero por conducir mi coche en un desmayo por estar borracho”, relató con franqueza. “Así era. Pero en ese momento me di cuenta de que me estaba divirtiendo demasiado. A eso se le llamaba alcoholismo”.

Hopkins explicó que ese instante de lucidez marcó el comienzo de un cambio radical. Consciente de que no era el único en enfrentar este tipo de batalla, decidió dirigir su mensaje a quienes hoy atraviesan dificultades con el consumo de alcohol. “Así que, si alguien tiene un pequeño problema con el exceso, que lo revise, porque la vida es mucho mejor”, afirmó.

Lejos de presentarse como un ejemplo inalcanzable, el actor subrayó la importancia de pedir ayuda. “Así que dejé de hacerlo. Sin presumir, busqué ayuda y, hace 50 años, hoy fue el fin”, señaló, destacando que la sobriedad no fue un acto de fuerza aislada, sino una decisión acompañada.

El aniversario tiene un significado aún más especial, ya que coincide con otro momento clave en su vida: su cumpleaños número 88, que celebrará apenas dos días después. Para Hopkins, la longevidad y la claridad que hoy disfruta están profundamente ligadas a la decisión que tomó en los años setenta. “Elige la vida en lugar de lo contrario”, enfatizó. “Vida, vida, vida y más vida. Yo también cumplo 88 en dos días. Así que quizá hice algo bien, no lo sé. ¡Feliz Año Nuevo y feliz vida!”.

No es la primera vez que el actor se refiere públicamente a su proceso de sobriedad. En octubre pasado, durante una entrevista en el podcast The Interview de The New York Times, compartió uno de los momentos más determinantes de su transformación personal. “Esta es la parte escalofriante: un pensamiento o una voz profunda y poderosa me habló desde dentro y me dijo: ‘Se acabó. Ahora puedes empezar a vivir. Y todo ha tenido un propósito, así que no lo olvides ni un instante’”, recordó.

Hopkins describió esa experiencia como algo casi físico y definitivo. “Era vocal, masculino, razonable, como una voz de radio. Me quitaron las ganas de beber, o mejor dicho, las abandonaron”, explicó, subrayando que ese punto marcó el inicio de una nueva etapa vital y profesional.

A lo largo de su carrera, el dos veces ganador del Oscar ha sido reconocido por su talento y versatilidad, pero en los últimos años también se ha convertido en una voz respetada por su franqueza al hablar de temas personales. Su testimonio se suma al de otras figuras públicas que han decidido abordar sin filtros los desafíos y aprendizajes que conlleva el camino hacia la sobriedad.

El mensaje de Hopkins, sencillo pero contundente, resuena más allá del mundo del espectáculo. A 50 años de haber tomado una decisión que cambió su destino, el actor demuestra que nunca es tarde para replantear el rumbo y que, incluso después de décadas, el acto de “elegir la vida” sigue siendo una elección diaria.