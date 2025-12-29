Ariana Grande y su novio Ethan Slater viven las fiestas decembrinas en casa

En medio de la atención constante que rodea su vida personal, la artista optó por una celebración navideña discreta y alejada del ruido mediático.

Fue su pareja, el actor Ethan Slater, quien ofreció una ventana íntima a esos días de descanso al compartir imágenes que mostraron a la cantante disfrutando de la tranquilidad del hogar, en contraste con la intensa exposición que ha marcado los últimos meses de su carrera y su vida sentimental.

El viernes, Slater recurrió a sus historias de Instagram para publicar una fotografía espontánea en la que se ve a la protagonista de Wicked recostada en un sofá, abrazando a un pequeño perro marrón, inmersa en un ambiente sereno y doméstico. Lejos de escenarios, sets de grabación o alfombras rojas, la imagen reflejó una faceta más relajada de la artista durante las fiestas de fin de año.

En las instantáneas, Ariana Grande aparece con un atuendo sobrio y elegante: un suéter negro de cuello alto combinado con pantalones del mismo tono, el cabello castaño claro recogido con una diadema blanca ancha, aretes de perlas y zapatos de plataforma. Un estilo sencillo que contrastó con el glamour habitual de sus apariciones públicas y reforzó la idea de una Navidad íntima y reservada.

Slater compartió además otro momento de la reunión, en el que la cantante de 32 años aparece sentada junto a un amigo, riendo con naturalidad. Sobre la imagen, el actor escribió: “Muy felices fiestas”. Ariana Grande replicó varias de estas fotografías en sus propias historias de Instagram, confirmando que se trató de un encuentro privado con amigos cercanos durante el fin de semana.

Estas publicaciones se sumaron a una serie de apariciones discretas que han mantenido a la pareja en el centro de la conversación mediática. Apenas días antes, seguidores atentos detectaron la presencia de Ethan Slater en imágenes captadas detrás de cámaras durante la participación de Ariana como anfitriona de Saturday Night Live, lo que avivó nuevamente el interés sobre el estado actual de su relación.

El actor fue visto en una publicación de Elizabeth Gillies, amiga cercana de Grande, quien celebraba el logro profesional de la cantante. En una de las fotos, Gillies cubrió accidentalmente el rostro de Slater con la mano mientras brindaba con una copa de champán junto a Ariana. Otra imagen mostró al actor sentado en un sofá tras bambalinas junto a otros miembros del elenco del programa, aunque sin la presencia de la artista.

Te puede interesar: Jennifer Lopez y Ben Affleck aparecieron juntos en Navidad: el vínculo se mantiene tras el divorcio

Te puede interesar: Navidad tras las rejas: los arrestos de celebridades que marcaron las fiestas

Estos detalles no pasaron desapercibidos, especialmente en un contexto marcado por rumores de distanciamiento. La pareja ha sido objeto de especulación debido a su aparente ausencia de gestos afectivos durante alfombras rojas y eventos promocionales relacionados con Wicked: For Good. Aunque Slater compartió el mes pasado una fotografía casual junto a Grande en Instagram, ambos evitaron muestras públicas de cercanía, lo que alimentó aún más las versiones sobre una posible crisis.

La situación se intensificó cuando, durante una entrevista en Today, Slater esquivó preguntas directas sobre su vínculo con la cantante. Al ser consultado sobre cómo se sentía “trabajando con su novia todos los días”, el actor prefirió enfocar su respuesta en el equipo completo, describiéndolo como “increíble”. Además, elogió a Ariana Grande como una actriz “brillante” y destacó el talento “notable” de Cynthia Erivo.

El nominado al Tony también recordó lo especial que fue ver a Grande y Erivo interpretar a Glinda y Elphaba frente al público. Aunque el rodaje se realizó años atrás, subrayó que presenciar la reacción de la audiencia fue especialmente emotivo. “Estoy muy orgulloso de todos con los que trabajé. Somos como una familia”, afirmó.

Cabe recordar que Ariana Grande y Ethan Slater fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en julio de 2023. Ese mismo mes, Slater solicitó el divorcio de Lilly Jay, con quien comparte un hijo de tres años. Por su parte, la ganadora del Grammy presentó la demanda de divorcio de su entonces esposo, Dalton Gomez, en septiembre de 2023, tras dos años de matrimonio, citando “diferencias irreconciliables” y señalando febrero de ese año como la fecha de separación.

Mientras las especulaciones continúan, las imágenes compartidas durante la Navidad muestran a Ariana Grande priorizando la calma, la intimidad y un círculo cercano, en un momento clave tanto a nivel personal como profesional.