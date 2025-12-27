Jennifer Lopez y Ben Affleck aparecieron juntos en Navidad: el vínculo se mantiene tras el divorcio

A pocos días de la Navidad, los actores volvieron a coincidir en público en un encuentro que no pasó desapercibido.

Aunque su matrimonio llegó oficialmente a su fin a comienzos de este año, la expareja demostró que mantiene una relación cordial y cercana, especialmente cuando se trata del bienestar de sus hijos. Su reaparición conjunta tuvo lugar el domingo 21 de diciembre, durante una jornada de compras navideñas en Los Ángeles, en la que también estuvo presente Samuel, el hijo menor del actor, de 13 años.

La escena se desarrolló en el Brentwood Country Mart, un exclusivo complejo comercial frecuentado por celebridades. Según una fuente citada por PEOPLE, ambos se mostraron relajados y en sintonía: “Se encontraron y fueron de compras juntos. Jen y Ben parecían estar bien”, aseguró el informante, quien destacó que la prioridad durante el encuentro fue el adolescente. “El enfoque estaba principalmente en Sam”, añadió.

El testimonio también dejó ver el ambiente distendido que marcó la jornada. “Él estaba emocionado y hablador. Compraron regalos en varias tiendas de lujo”, señaló la fuente, subrayando el rol activo de la artista en la dinámica familiar. “Jen hizo muchas preguntas y reconoció regalos para los hijos de Ben. Llegaron y se fueron por separado”, precisó, dejando claro que, aunque compartieron tiempo, evitaron gestos que pudieran interpretarse como una reconciliación sentimental.

Más tarde, Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron fotografiados al llegar al restaurante Farmshop para almorzar. Cada uno lo hizo por separado, aparentemente con la intención de no llamar la atención, aunque las cámaras lograron captarlos. La cantante y actriz lució un estilo casual y elegante, con un vestido de lunares marrón y blanco, combinado con un suéter crema y botas marrones. Affleck, por su parte, optó por un look relajado compuesto por pantalones caqui, camisa crema abotonada y un blazer a juego, complementado también con botas marrones. Samuel vistió pantalones de chándal color crema y zapatillas blancas, acorde con su edad.

Este encuentro se produce meses después de que Lopez solicitara el divorcio en agosto de 2024, más de dos años después de que la pareja se casara en julio de 2022, tal como confirmaron múltiples fuentes a PEOPLE en su momento. Aunque la relación sentimental llegó a su fin, ambos han dejado claro que mantienen una comunicación respetuosa y constante por el bien de su familia ensamblada.

Ben Affleck es padre de Violet (19), Seraphina (16) y Samuel, fruto de su matrimonio con Jennifer Garner (53), mientras que Jennifer Lopez comparte con Marc Anthony (56) a los gemelos Max y Emme, de 17 años. La convivencia emocional entre los hijos ha sido una prioridad para ambos actores desde su separación.

Una fuente cercana a Affleck explicó a PEOPLE en septiembre: “Los niños siguen siendo muy cercanos”. Y añadió: “Tienen los mismos grupos de amigos, se ven y hablan todo el tiempo. Se aseguran de que los niños sepan que se llevan bien. Lo más importante para ambos es criar a sus hijos en un ambiente de apoyo, por lo que planean seguir en la vida del otro”.

Desde el entorno de Lopez, el mensaje es similar. “Ella es una gran madre y siempre dio a los hijos de Ben el mismo amor”, aseguró una fuente a GENTE. “Aunque su contacto con Ben ahora es más esporádico, se aseguran de que los niños puedan pasar tiempo juntos cuando quieran”.

Años después de haber cancelado su primer compromiso a principios de los 2000, Jennifer Lopez y Ben Affleck reescribieron su historia al reencontrarse y casarse en 2022. Aunque su separación se concretó en 2024 y el divorcio se finalizó en enero pasado, este reciente encuentro navideño confirma que, al menos en el plano familiar, ambos han optado por mantener una relación basada en el respeto, la colaboración y el bienestar de sus hijos.