Russell Brand es acusado de nuevos delitos sexuales en Reino Unido, ya suma siete

El proceso judicial que enfrenta el actor en el Reino Unido se amplió de manera significativa tras la autorización de dos nuevos cargos por delitos sexuales , elevando a siete el total de acusaciones en su contra.

Las imputaciones, aprobadas por la Fiscalía de la Corona, incluyen un cargo por violación y otro por agresión sexual, y están relacionadas con denuncias presentadas por dos mujeres adicionales, según confirmó la Policía Metropolitana de Londres.

Con esta decisión, el actor y comediante británico, de 49 años, queda vinculado judicialmente a presuntos hechos denunciados por seis mujeres distintas, en un caso que continúa en desarrollo y que ha captado la atención pública tanto en el Reino Unido como a nivel internacional. De acuerdo con información difundida por TMZ, los nuevos cargos se suman a un proceso que ya estaba en curso desde meses atrás.

Antes de esta ampliación, Brand había sido acusado de cinco delitos, entre ellos violación, agresión sexual y agresión indecente, derivados de denuncias interpuestas por otras cuatro mujeres. En mayo pasado, el artista compareció ante un tribunal británico y se declaró no culpable de esas imputaciones, iniciando formalmente la etapa judicial del caso.

Las autoridades no han divulgado detalles específicos sobre las fechas, lugares o circunstancias de los dos nuevos incidentes denunciados. Sin embargo, confirmaron que estas acusaciones forman parte de una investigación más amplia, liderada por detectives especializados de la Policía Metropolitana, que continúa activa.

El Detective Jefe Inspector Tariq Farooqi, quien encabeza la investigación, subrayó que el enfoque institucional se mantiene centrado en el acompañamiento a las denunciantes. “Las mujeres que han hecho reportes, incluidas aquellas relacionadas con los dos nuevos cargos, siguen recibiendo apoyo de agentes entrenados”, afirmó en un comunicado citado por TMZ.

Farooqi también recalcó que el caso permanece abierto y que las autoridades siguen recabando información. “La investigación de la Policía Metropolitana sigue en curso, y los detectives instan a cualquier persona afectada por este caso, o que cuente con información relevante, a que se acerque y hable con la policía”, añadió el funcionario.

Este llamado refuerza la posición de las autoridades británicas de mantener canales abiertos para nuevas denuncias o testimonios, una práctica habitual en investigaciones de este tipo, especialmente cuando se trata de presuntos delitos ocurridos en distintos momentos y con múltiples personas involucradas.

En el plano judicial, Russell Brand deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 20 de enero, fecha en la que está programada una audiencia vinculada específicamente a los dos cargos más recientes. Hasta el momento, no se ha aclarado si estas nuevas acusaciones serán tratadas en un proceso separado o si se integrarán al caso principal que ya enfrenta el actor.

El equipo legal de Brand no ha emitido comentarios públicos sobre esta ampliación del proceso. No obstante, en declaraciones previas, el comediante ha negado categóricamente las acusaciones y ha sostenido que todas sus relaciones fueron consensuadas, aunque esas afirmaciones no forman parte de los documentos judiciales más recientes ni han sido incorporadas formalmente al expediente actual.

Mientras avanza la investigación, las autoridades reiteran que el proceso se encuentra en una fase activa, y que cualquier información adicional podría resultar clave para el esclarecimiento de los hechos. El caso contra Russell Brand se perfila así como uno de los procesos judiciales más complejos y seguidos del panorama mediático británico reciente, tanto por la cantidad de cargos como por el perfil público del acusado.