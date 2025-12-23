North West abre su propia cuenta de Instagram pese a las críticas de Kanye West

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West inauguró oficialmente su propia cuenta en la red social, marcando un nuevo capítulo en su creciente presencia digital y reavivando el debate sobre la exposición de menores en plataformas sociales, especialmente tras las críticas públicas que su padre expresó en el pasado.

La cuenta, creada este viernes, incluye una aclaración directa en su biografía: el perfil está “gestionado por los padres”, en referencia a Kim Kardashian, de 45 años, y Kanye West, de 48. El detalle llamó la atención de los seguidores, ya que el rapero había manifestado abiertamente su rechazo a que su hija utilizara redes sociales cuando era más pequeña.

Con apenas 12 años, North comenzó su actividad publicando una fotografía borrosa de sí misma y una serie de Stories en las que aparece junto a dos amigas. En las imágenes, la joven deja ver un look llamativo, con el cabello teñido en tonos azul, verde y rosa, una estética que se ha convertido en una constante en sus apariciones públicas recientes.

El lanzamiento de la cuenta contrasta con las declaraciones que Kanye West hizo en 2022, cuando criticó duramente a Kim Kardashian por permitir que North publicara contenido en TikTok. En ese entonces, la niña tenía ocho años y había compartido un video cantando junto a su prima Penelope Disick, lo que desató una reacción inmediata del artista.

“Soy su padre y sé que no respetan a los padres ni la idea de familia, pero dije que no permitiría que mi hija fuera utilizada por TikTok o Disney. Yo tengo voz en esto”, escribió West en Instagram, acusando a su entonces esposa de antagonizarlo al permitir la exposición digital de su hija. Sus palabras abrieron un debate público sobre la crianza compartida y los límites de la presencia infantil en redes sociales.

A pesar de esas objeciones, North ha seguido desarrollando una identidad propia visible, especialmente en TikTok, donde ha compartido contenido relacionado con su estilo personal y su vida cotidiana. En los últimos meses, su imagen ha captado la atención por elecciones estéticas poco convencionales para su edad.

En octubre, la joven apareció con trenzas azules, lentes de contacto azules, tatuajes faciales falsos incluida una estrella bajo el ojo derecho y su nombre en cursiva en la mejilla izquierda, además de accesorios como grillz negros y un anillo septum falso. Estas apariciones reforzaron su imagen como una figura en formación que experimenta con la moda y la autoexpresión.

Frente a las críticas, Kim Kardashian ha defendido públicamente la libertad creativa de su hija. En una entrevista concedida en octubre al pódcast Call Her Daddy, la empresaria explicó que North posee una personalidad distinta a la de otros niños de su edad y que la experimentación forma parte natural de su desarrollo.

Kim señaló que muchos niños tienden a replicar las mismas tendencias, mientras que North busca diferenciarse, lo que en ocasiones genera reacciones intensas del público. Para Kardashian, ese espacio creativo es seguro y está supervisado, y representa una vía para que su hija explore su identidad.

El debut de North en Instagram coincide con una etapa de mayor autonomía estética y presencia pública. En septiembre, también fue tema de conversación tras revelar que se había perforado el dedo medio, una decisión que provocó debate en redes y que su madre defendió como parte del proceso de autoexpresión de la menor.

Aunque la gestión de la cuenta esté oficialmente en manos de sus padres, la llegada de North West a Instagram simboliza un punto de inflexión en su relación con el mundo digital. Entre el respaldo de su madre y las reservas expresadas por su padre en el pasado, la joven comienza a construir su propia voz en redes sociales, bajo una atención mediática que no da señales de disminuir.