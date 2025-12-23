Alec Baldwin detalla haber tenido pensamientos suicidas tras el impacto devastador del caso Rust

Sus declaraciones se produjeron en el pódcast “ Dopey: On the Dark Comedy of Drug Addiction ”, donde describió un periodo marcado por la presión judicial, el escrutinio mediático y un profundo deterioro emocional.

A más de tres años de la tragedia ocurrida en el set de la película, el actor y productor estadounidense habló con franqueza sobre las consecuencias personales, familiares y profesionales que enfrentó tras la reapertura de cargos en su contra por la muerte accidental de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Baldwin explicó que el impacto más doloroso no fue únicamente sobre él, sino sobre su entorno más cercano. “Las personas por las que más me preocupaba, por las que sentía el dolor más profundo, eran mi esposa y mis hijos”, confesó durante la entrevista. El actor añadió que esa situación se reflejaba incluso en la manera en que sus hijos lo percibían: “Porque mis hijos me veían sentado en una esquina, sin poder moverme”.

El intérprete relató que durante cerca de un año su estado mental lo llevó a dormir siestas diarias como una forma de sobrellevar la angustia persistente. Según explicó, el desgaste fue integral y afectó cada dimensión de su vida. “No quiero insistir en esto, solo quiero decir que fue muy doloroso para mi esposa y mi familia, mis hermanas y hermanos, mis colegas… Y puedo decir que me rompió cada nervio del cuerpo, espiritualmente, financieramente… en el trabajo, mi carrera, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mi salud”, afirmó.

Baldwin fue aún más específico al referirse a las secuelas físicas que, según él, se desencadenaron a partir del 21 de octubre de 2021, día del accidente. “Lo que esto ha hecho a mi salud… Si te contara las condiciones de salud que he tenido desde el 21 de octubre de 2021… me ha quitado 10 años de vida. Al menos 10 años de vida”, señaló.

En el pódcast, el actor reconoció que atravesó uno de los momentos más oscuros de su vida emocional, una etapa que logró superar con el apoyo constante de su esposa, Hilaria Baldwin, y de su familia. Sin detallar de forma explícita ese episodio, Baldwin admitió que enfrentó pensamientos profundamente perturbadores, una experiencia que describió como difícil incluso de mencionar públicamente.

Más allá del plano personal, Baldwin cuestionó con dureza el desarrollo del proceso judicial y la actuación de los fiscales de Nuevo México. En su opinión, la producción de Rust cumplía con las normas establecidas por los gremios de Hollywood, pero las reglas cambiaron tras la tragedia.

“Los fiscales de Nuevo México llegaron y dijeron: ‘No, no, esas reglas no aplican aquí, tenemos nuestras propias reglas y eso es lo que cuenta aquí. Así que te vamos a juzgar por esas reglas…’”, afirmó. También sostuvo: “Nadie vino a decirme nada diferente en la primera semana en que manejábamos armas. Nadie me dijo nada distinto. Fue después del hecho. Todas las reglas cambiaron después, y eso me asustó mucho. Pensé que iban a improvisar sobre la marcha”.

El actor fue aún más crítico al asegurar que los fiscales buscaban exposición mediática. “Querían ver sus nombres en los periódicos. Eso es lo que querían. Y gracias a Dios por este juez que intervino y les dijo que lo que estaban haciendo era reprobable”, añadió.

Pese a todo, Baldwin concluyó que encontró la fuerza para continuar apoyándose en la fe y la esperanza, avanzando paso a paso tras una experiencia que, según sus propias palabras, transformó de manera irreversible su vida.