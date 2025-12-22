Beckham en crisis: el distanciamiento que sacude al clan familiar

La familia Beckham, durante años presentada como un modelo de unidad y éxito global, atraviesa uno de sus momentos más delicados.

La relación entre David Beckham, Victoria Beckham y su hijo mayor, Brooklyn Beckham, volvió a quedar en evidencia tras una serie de movimientos en Instagram que confirmaron que el distanciamiento familiar ya no es solo un rumor, sino una realidad cada vez más visible.

La controversia estalló cuando se detectó que David y Victoria dejaron de seguir a Brooklyn en la red social, una acción que fue respondida de inmediato por el joven, quien también bloqueó a sus padres. El episodio fue reportado por medios internacionales como People y desató una oleada de especulaciones sobre el estado real del vínculo entre los Beckham.

Sin embargo, Cruz Beckham, uno de los hermanos de Brooklyn, salió rápidamente a desmentir la versión de un “dejar de seguir” voluntario. A través de sus historias de Instagram, fue tajante: “NO ES CIERTO. Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo… Pongamos los hechos en orden. Ellos se despertaron bloqueados… al igual que yo”.

A pesar de la aclaración, la dinámica digital dejó claro que algo se rompió. David y Victoria continúan siguiendo a Romeo y Cruz, mientras que la menor, Harper Beckham, no tiene cuenta en la plataforma. Brooklyn, por su parte, mantiene su vida digital completamente separada del núcleo familiar británico.

Desde hace meses, el hijo mayor del exfutbolista ha mostrado una mayor cercanía con la familia de su esposa, Nicola Peltz Beckham, en Estados Unidos. Durante la pasada temporada navideña, la pareja decidió permanecer en Miami y en la residencia de los Peltz en Palm Beach, Florida, un gesto que fue interpretado como una nueva señal de alejamiento respecto a los Beckham, quienes permanecieron en el Reino Unido.

El origen de las tensiones se remonta a la boda de Brooklyn y Nicola en 2022, celebrada precisamente en Palm Beach. Aunque el evento fue de alto perfil mediático, desde entonces circularon versiones sobre un conflicto entre Victoria Beckham y su nuera, especialmente luego de que Nicola decidiera no vestir un diseño de su suegra, pese a que inicialmente se había contemplado esa posibilidad. Un informante citado por People afirmó que los rumores de un “choque” familiar tenían fundamento, aunque otra fuente aseguró que el episodio del vestido “está lejos de la verdad”.

Otros hechos habrían profundizado el malestar. Durante la ceremonia, Victoria Beckham habría tenido un protagonismo inesperado mientras Marc Anthony interpretaba una canción, lo que, según una fuente citada por la revista, alteró uno de los momentos más significativos para los recién casados.

El distanciamiento se hizo aún más evidente en mayo, cuando David Beckham celebró su cumpleaños número 50 en Londres junto a Victoria, Romeo, Cruz y Harper. Brooklyn y Nicola, pese a haber sido invitados, optaron por no asistir. Según People, una fuente vinculó la ausencia a tensiones relacionadas con Kim Turnbull, pareja de Romeo, quien supuestamente habría tenido un vínculo previo con Brooklyn, versión que fue desmentida tanto por Cruz como por la propia Turnbull.

Las redes sociales se convirtieron en un escenario indirecto del conflicto. En mayo, Brooklyn publicó un video junto a Nicola acompañado del mensaje: “Siempre te elegiré”.

Poco después, Cruz compartió una imagen familiar con una declaración opuesta: “Los amo más que a nada, mamá y papá, nos dieron la vida y siempre nos han cuidado”.

David y Victoria también han enviado señales públicas de afecto. La diseñadora publicó una historia mostrando un calcetín navideño con el nombre de Brooklyn, mientras que el exjugador compartió una fotografía antigua junto a sus hijos celebrando un título de fútbol, acompañada del mensaje: “Permiso para llorar”.

Fuentes cercanas citadas por People aseguran que la situación ha sido emocionalmente difícil para la pareja. “Cada vez que finalmente tienen un momento feliz, todo se desmorona otra vez. Han intentado encontrar la paz”, señaló un informante. Otro añadió: “Brooklyn se siente dividido. Es su familia y su sangre, pero siempre ha tenido una relación compleja con su padre. Mucho de su relación ha sido como ‘de negocios’”.

Pese a la distancia, el entorno de los Beckham insiste en que la historia aún no está cerrada. “La relación no está más allá de la reparación. Lo aman y siempre están ahí para él”, afirmó una fuente, aunque reconoció que David y Victoria se sienten “heridos y decepcionados” por la ausencia de Brooklyn en la vida familiar.