Sean 'Diddy' Combs y 50 Cent: la rivalidad que marcó al hip-hop y hoy vuelve al escándalo

La historia del hip-hop estadounidense no solo se construyó a partir de éxitos musicales, sino también de disputas internas que terminaron definiendo jerarquías, fortunas y legados.

Una de las rivalidades más persistentes y polémicas es la que enfrentó durante más de 25 años a Curtis “50 Cent” Jackson y a Sean “Diddy” Combs, un conflicto que hoy vuelve a ocupar titulares en medio del colapso judicial del fundador de Bad Boy Records.

Aunque en los inicios de sus carreras ambos coincidieron de manera ocasional, la relación nunca fue cercana. A comienzos de los años 2000, 50 Cent aún buscaba consolidarse como rapero y trabajaba escribiendo letras para otros artistas. En 2022 aseguró en una entrevista en The Breakfast Club que uno de esos versos terminó siendo interpretado por Diddy en la canción Let’s Get It de G. Dep.

Esa experiencia temprana quedó registrada públicamente en 2003, cuando Jackson la mencionó en el tema U Not Like Me, incluido como pista extra en algunas ediciones de Get Rich or Die Tryin’. Allí rapea: “Las chicas dicen: ‘50, eres muy listo’ / Se me lanzan encima como si supieran que yo escribo para P. Diddy”.

Pese a ese antecedente, durante un breve periodo hubo gestos públicos de cordialidad. En los MTV Video Music Awards de 2003, Diddy le entregó a 50 Cent el premio a Mejor Video por In Da Club y lo presentó ante el público con entusiasmo: “Vamos, playboy… ¡50 Cent!”.

El quiebre definitivo se produjo por desacuerdos contractuales. Según Jackson, Combs impidió que el rapero Mase abandonara Bad Boy Records para firmar con G-Unit. Años después, 50 Cent afirmó que Diddy pidió dos millones de dólares para liberarlo, a lo que respondió con ironía: “Mase no vale dos millones de dólares ni aunque tenga dos millones en el bolsillo”.

La rivalidad se volvió explícita con la canción The Bomb, donde Jackson lanzó una de las acusaciones más graves de su carrera al insinuar que Combs tuvo participación en el asesinato de Biggie Smalls. En el tema rapea: “Supongo que eso significa / Que no seré invitado a las fiestas de blanco / En los Hamptons / No me importa una mierda / Ni siquiera quiero juntarme contigo”.

Aunque en 2007 pareció producirse una tregua Diddy participó en el remix de I Get Money junto a Jay-Z y compartieron escenario en el Madison Square Garden, el conflicto resurgió con fuerza cuando ambos ingresaron al negocio del vodka. Jackson se burló públicamente de Combs mientras promocionaba su marca Effen Vodka y escribió en Instagram: “Soy diferente, no respeto a los tontos. Puff dice que quiere hablar, pero tiene a su gente difundiendo odio. #EFFENVODKA aquí no bebemos #nopuffyjuice”.

Entre 2017 y 2018, 50 Cent intensificó los ataques con publicaciones insinuando que Combs era homosexual. En The Breakfast Club afirmó: “Cuando dice ciertas cosas, ni siquiera se da cuenta de que suenan afeminadas… ¿De qué estás hablando? Eso es algo que un hombre le dice a una mujer”

Diddy respondió restándole importancia al conflicto: “No tengo ningún problema con Fif. Él me quiere. ¿De verdad creen que eso es odio?”.

La tensión se enfrió momentáneamente tras la muerte de Kim Porter, madre de tres hijos de Combs. Jackson publicó: “Descanse en paz Kim Porter… Sé que Puff está devastado, él la amaba de verdad. Fuerzas y vibras positivas”.

Sin embargo, las acusaciones de Cassie Ventura reactivaron la enemistad. Jackson escribió: “Qué demonios, hermano Love… andas por ahí pareciendo un reverendo loco. Ja, ja”. Tras el acuerdo económico añadió: “Pagó ese dinero muy rápido”.

En marzo de 2024, tras los allanamientos federales a las propiedades de Combs, 50 Cent publicó: “La cosa se puso seria… Los federales están en todas las residencias, los hijos esposados”.

Luego, al difundirse un video de agresión, ironizó: “Ahora estoy seguro de que Puffy no lo hizo… Eso dirán sus abogados. Que Dios nos ayude”.

El punto culminante llegó con el anuncio de la docuserie Sean Combs: ajuste de cuentas. En una declaración conjunta, Jackson y la directora Alexandria Stapleton afirmaron: “Esta es una historia con un impacto humano significativo… Aunque las denuncias sean perturbadoras, la historia de Sean Combs no representa a la cultura del hip-hop”.

Antes del estreno, 50 Cent defendió su participación en Good Morning America: “No es personal”.

Así, una rivalidad nacida en los márgenes del ascenso del rap moderno hoy se reescribe bajo el peso del escándalo, la justicia y una industria que ya no tolera el silencio.