Florinda Meza lanza nuevas acusaciones contra la primera esposa de Chespirito por la fortuna

La actriz vuelve a colocarse en el centro de la polémica. La también productora, viuda de Roberto Gómez Bolaños, concedió una entrevista a un medio chileno en la que arremetió nuevamente contra figuras clave del entorno del creador de El Chavo del 8.

Esta vez, sus declaraciones apuntaron directamente a Graciela Fernández, primera esposa del comediante, a quien acusó de haber administrado de manera irregular el patrimonio del icónico artista mexicano.

Las declaraciones llegan semanas después de que Meza desatara controversia al referirse a antiguos compañeros del elenco como “donadies”, palabras que generaron fuertes reacciones en redes sociales. En esta nueva intervención pública, la actriz aseguró que Graciela Fernández tenía control absoluto sobre los ingresos de Gómez Bolaños durante su matrimonio y que, según ella, adquirió varias propiedades con ese dinero.

De acuerdo con Florinda Meza, la primera esposa de Chespirito habría comprado al menos cuatro casas mientras administraba la fortuna del actor. Sin embargo, lo que más le llama la atención y lo que decidió denunciar públicamente es lo que habría ocurrido después con esos bienes. “Vendía la casa cuando ya no le gustaba y se quedaba con el dinero”, afirmó de manera contundente, insinuando un presunto manejo poco claro de los recursos económicos del comediante.

La actriz fue más allá al cuestionar el destino final de ese dinero. “No usaba el dinero, ¿qué pasó?, no lo sé. A mí nunca me compró una casa”, dijo, dejando en el aire dudas sobre el paradero de la fortuna generada por uno de los personajes más exitosos de la televisión latinoamericana. Con esa frase, Meza también subrayó que, durante su relación con Gómez Bolaños, nunca recibió una propiedad a su nombre.

Estas acusaciones no son nuevas del todo. En entrevistas pasadas, Florinda Meza ya había hablado de Graciela Fernández desde una perspectiva crítica, describiéndola como una mujer educada bajo los valores tradicionales de su época. En esa ocasión, señaló que la primera esposa de Chespirito había sido formada “para tener hijos” y para cumplir un rol doméstico, comentarios que también generaron controversia por su tono.

Pese a las tensiones históricas, Meza recordó un episodio que, con el paso del tiempo, cobró un significado especial para ella. Relató que, en una ocasión, Graciela Fernández la llamó por teléfono cuando Florinda ya mantenía una relación sentimental con Roberto Gómez Bolaños. “Una vez Graciela, por teléfono, me habló y me dijo que sí tenía mucho coraje, pero me dijo: ‘Mi coraje no es contigo, es con él’”, contó.

En ese momento, según Meza, no dimensionó la importancia de esas palabras. Sin embargo, con los años su percepción cambió. “En el momento no lo valoré tanto, pero al paso de los años, valoré mucho que ella me dijera eso. Ella no se imagina el gran bien que me hizo al decirme eso”, expresó, reconociendo que ese gesto alivió parte de la carga emocional que enfrentó durante décadas.

Florinda Meza también abordó uno de los temas más delicados de su vida pública: la culpa. Afirmó que, a pesar de las críticas y señalamientos que ha recibido por su relación con Gómez Bolaños, nunca se sintió responsable de un daño ajeno. “Nunca me sentí culpable”, aseguró, refiriéndose al vínculo que mantuvo con el creador de Chespirito durante más de 40 años.

Las declaraciones de Meza han reavivado el debate en torno a la vida privada de Roberto Gómez Bolaños, así como a la gestión de su legado personal y económico. Mientras algunos defienden su derecho a contar su versión de los hechos, otros cuestionan la dureza de sus palabras y el momento elegido para hacerlas públicas.

Lo cierto es que, décadas después del fin de El Chavo del 8, las figuras que marcaron esa época siguen generando titulares. Y Florinda Meza, fiel a su estilo directo, continúa alimentando una conversación que parece lejos de cerrarse.