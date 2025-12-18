Cantó junto a J Balvin y hoy reparte domicilios en Medellín: la historia de Riko ‘El Monumental’

La industria musical suele mostrar solo el brillo del éxito, pero pocas veces revela los caminos difíciles que muchos artistas recorren cuando las luces se apagan.

Ese es el caso de Riko ‘El Monumental’, cantante paisa que formó parte de la primera generación del reguetón en Medellín y que compartió escena con nombres hoy consolidados como J Balvin y Reykon. Tras más de 15 años de trayectoria artística, el músico sorprendió al contar que actualmente trabaja como domiciliario en Medellín para enfrentar una compleja situación económica, sin renunciar a su sueño musical.

Riko inició su carrera a finales de la primera década de los años 2000, en un momento clave para el crecimiento del reguetón colombiano. Canciones como Una mirada, Me le pegué y Déjala volar lograron posicionarlo en emisoras y discotecas del país, mientras Medellín se consolidaba como uno de los epicentros del género urbano en América Latina. Sin embargo, con el paso del tiempo, su visibilidad fue disminuyendo y los silencios en su carrera se hicieron más frecuentes, en contraste con el éxito internacional alcanzado por algunos de sus contemporáneos.

En días recientes, el artista volvió al centro de la conversación pública tras publicar un video en sus redes sociales en el que habló sin filtros sobre su presente. “No sabía cómo iba a empezar a hacer este video. No ha estado fácil la situación. Todo el mundo pasa por altas, por bajas, por subidas y bajadas”, expresó, reconociendo la dificultad del momento que atraviesa.

Lejos de mostrarse derrotado, Riko dejó claro que su decisión responde a la necesidad de salir adelante con dignidad. “En este caso, pues tenemos una situación económica diferente, pero con mucha moral, pues obviamente de seguir camellando y seguir haciendo música”, afirmó, dejando en evidencia que su pasión por el reguetón sigue intacta.

El anuncio más llamativo fue su decisión de comenzar a trabajar como domiciliario, abriendo una nueva etapa en su vida. Según explicó, ofrecerá servicios de diligencias, recogidas y encargos en distintos puntos de la ciudad. “Voy a empezar a trabajar de domiciliario a las personas que estén aquí en Medellín, que necesiten hacer alguna diligencia, que los recojan o que los lleven. Me marcan de una”, dijo, acompañado del mensaje con el que bautizó esta iniciativa: “Monumental Domis en la casa”.

En su mensaje, también quiso transmitir tranquilidad y profesionalismo a quienes decidan contratarlo. “Ya saben pues, son personas serias. Un abrazo, muchachos. Se cuidan y ahí estamos”, concluyó, recibiendo una avalancha de mensajes de apoyo en redes sociales.

Los seguidores no tardaron en reaccionar, destacando su humildad y resiliencia. Algunos incluso propusieron reproducir más sus canciones antiguas para que el artista pueda recibir regalías. Entre los comentarios más destacados se leen mensajes como: “Nada es deshonra, lo monumental es ser camellador y echado pa lante”, “A veces lo único que hay que hacer es agachar la cabeza, Doblar rodilla y con Dios de la mano sacarla del estadio” y “Con toda bebé, eres un gran ser humano y eso todo”.

En TikTok, Riko respondió directamente a varios seguidores y amplió detalles sobre cómo iniciará esta nueva labor. Ante el comentario “Papi que chimba, el trabajo no es deshonra”, el cantante respondió: “Así es mi niño, el trabajo no es deshonra, ya voy a recoger ahora la moto que me va a prestar el parcero, me dijo que le tenía que sacar la tecnomecánica”.

En una publicación aún más reciente, el artista confesó que, pese a la dificultad emocional, está asumiendo esta etapa como un aprendizaje. “Qué hijueputa aprendizaje, es verdad… También con muchos sentimientos encontrados y sentirse en esta situación está difícil, pero la vida sigue y tengo que meterle moral y volver a hacer lo que me gusta”, añadió.

Mientras recorre Medellín como domiciliario, Riko ‘El Monumental’ mantiene firme su intención de regresar a los escenarios y lanzar nueva música. Su historia se ha convertido en un reflejo de la realidad de muchos artistas y en un mensaje poderoso: el trabajo digno no define el final de un sueño, sino la fuerza para seguir persiguiéndolo.