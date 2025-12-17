Romeo Santos y Prince Royce llevarán la bachata a Estados Unidos con su primera gira conjunta

Los dos artistas, considerados figuras clave del género a nivel mundial, unirán fuerzas por primera vez en una serie de conciertos en Estados Unidos que promete convertirse en un hito para la música latina.

La bachata vivirá uno de sus momentos más relevantes en 2026 con el anuncio oficial de la gira Mejor tarde que nunca, encabezada por Romeo Santos y Prince Royce.

El anuncio se realizó desde Miami el 16 de diciembre y confirmó que la gira comenzará en abril del próximo año. El tour contempla 25 presentaciones en distintas ciudades estadounidenses y recorrerá varios estados, consolidándose como la primera gira conjunta de ambos cantantes, quienes comparten raíces dominicanas y una trayectoria que ha marcado a varias generaciones de oyentes.

La noticia llega pocas semanas después del lanzamiento de su álbum colaborativo Mejor tarde que nunca, publicado el pasado 28 de noviembre. El proyecto debutó directamente en el primer lugar de las listas globales de Spotify, un logro que confirmó la expectativa que existía alrededor de esta unión artística. El disco ha sido descrito como una colaboración histórica entre dos de los mayores exponentes de la bachata contemporánea.

Para oficializar el inicio del tour, Romeo Santos y Prince Royce compartieron un breve video promocional en sus redes sociales, en el que revelaron las fechas clave del recorrido. Según lo anunciado, la gira arrancará el 1 de abril en el Fiserv Forum de Milwaukee y finalizará el 24 de mayo en el Toyota Arena de Ontario, en California, cerrando así casi dos meses de presentaciones consecutivas.

Durante ese periodo, ambos artistas se presentarán en 25 escenarios ubicados en 25 ciudades distintas, distribuidas en 11 estados de Estados Unidos. El alcance del tour refleja no solo la popularidad de ambos cantantes, sino también el crecimiento sostenido de la bachata en el mercado anglosajón, donde el género ha logrado consolidar una base de seguidores diversa y fiel.

El álbum Mejor tarde que nunca ha sido bien recibido por la crítica y por el público, destacando por su equilibrio entre tradición y modernidad. Entre las canciones más comentadas del proyecto se encuentra Estocolmo, una balada que aborda el sentimiento posesivo y la negación emocional tras una ruptura. También resalta Lokita por mi, una bachata romántica que apuesta por letras profundas y emotivas, así como Ay! San Miguel, un tema que sobresale por su ritmo y energía.

La gira servirá como vitrina principal para interpretar en vivo estas nuevas canciones, junto a los grandes éxitos que han definido las carreras individuales de Santos y Royce. Para muchos seguidores, el tour representa una oportunidad única de ver sobre el mismo escenario a dos artistas que, aunque han colaborado en estudio, nunca antes habían emprendido una gira completa juntos.

Cabe recordar que ambos cantantes ya habían generado expectativas sobre este proyecto cuando ofrecieron un concierto conjunto en el Madison Square Garden de Nueva York el pasado 27 de noviembre. En esa presentación, dejaron entrever la posibilidad de recorrer el país en 2026, un anuncio que finalmente se materializó con la confirmación oficial de Mejor tarde que nunca.

Romeo Santos, conocido como “El Rey de la Bachata”, y Prince Royce, una de las figuras que impulsó la internacionalización del género en la última década, llegan a esta gira en un momento de madurez artística. La unión de sus estilos, voces y repertorios ha sido interpretada como un punto de encuentro entre distintas etapas de la bachata moderna.

Con este tour, ambos artistas no solo celebran el éxito de su álbum conjunto, sino que también reafirman la vigencia de la bachata como uno de los géneros latinos con mayor proyección internacional. Mejor tarde que nunca se perfila así como uno de los eventos musicales más esperados de 2026 en Estados Unidos.