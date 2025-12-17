James Cameron entra al club de los multimillonarios y refuerza su dominio en Hollywood

Cameron no solo es uno de los directores más influyentes de la historia del cine, sino que ahora también se consolida como uno de los más ricos.

De acuerdo con estimaciones de Forbes, el creador de Titanic y Avatar alcanzó una fortuna cercana a los USD 1.100 millones, una cifra que lo ubica dentro del exclusivo grupo de cineastas que han superado el umbral de las diez cifras gracias, casi exclusivamente, a su trabajo en la industria cinematográfica.

El anuncio sobre su estatus financiero coincidió con una señal clara del peso que mantiene su nombre en Hollywood: Avatar: Fuego y Ceniza fue incluida por la organización de los Globos de Oro en la categoría de Logro Cinematográfico y de Taquilla, pese a no haberse estrenado aún. Para Forbes, esta decisión refleja la confianza del sector en una franquicia que podría volver a superar los USD 2.000 millones en recaudación global.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Cameron ha construido una filmografía breve pero extraordinariamente rentable. Desde The Terminator y Aliens hasta Titanic y las entregas de Avatar, sus películas han generado cerca de USD 9.000 millones en taquilla mundial. La clave de su riqueza radica en su participación directa en las utilidades, un modelo que le permitió beneficiarse no solo de los ingresos iniciales, sino también de licencias, formatos domésticos, parques temáticos y derivados comerciales.

Este patrimonio lo coloca junto a figuras como Steven Spielberg, George Lucas, Peter Jackson y Tyler Perry, aunque con una diferencia notable: Cameron alcanzó esa cifra sin depender de grandes universos externos a sus propias películas. Su productora, Lightstorm Entertainment, también es parte central del valor acumulado.

A pesar de las cifras, el director ha minimizado el tema económico. En una entrevista con el pódcast de Matt Belloni, de Puck, afirmó: “Ojalá fuera multimillonario”, y añadió: “Primero, ser multimillonario implica ciertos acuerdos que no existían, y segundo, que no he gastado ni un centavo en 30 años”.

El camino de Cameron no comenzó en alfombras rojas. Tras abandonar la universidad, trabajó como camionero y luego como asistente de producción en New World Pictures, con un salario semanal de USD 175. Su primer largometraje, Piranha II: The Spawning (1981), terminó con su despido y el pago de apenas la mitad del sueldo pactado.

El giro definitivo llegó en 1984 con The Terminator. Para dirigirla, vendió el guion por USD 1 a la productora Gale Anne Hurd, asegurándose el control creativo. La película recaudó USD 78 millones con un presupuesto de USD 6,4 millones, lanzó la carrera de Arnold Schwarzenegger y dio origen a una franquicia que hoy supera los USD 2.000 millones.

Cameron se volvió sinónimo de grandes presupuestos y mayores resultados. Terminator 2: Judgment Day (1991), con un costo superior a USD 90 millones, fue la película más taquillera del año, superando los USD 500 millones. Este éxito le permitió firmar un contrato de USD 500 millones por cinco años con Fox para su productora.

El punto más alto del riesgo llegó con Titanic (1997). Ante un presupuesto que superó los USD 200 millones, Cameron renunció a su salario y participación inicial. El resultado fue histórico: USD 1.800 millones en taquilla, 58 millones de cintas VHS vendidas y, según Forbes, una ganancia personal cercana a USD 150 millones antes de impuestos. Sobre su método, Josh McLeglen, primer asistente de dirección, afirmó: “Trabaja al límite de lo posible, y luego lo supera”.

Con Avatar (2009), Cameron redefinió el cine comercial moderno. La película rozó los USD 3.000 millones, y Forbes estimó que el director obtuvo más de USD 350 millones, además de ingresos recurrentes por licencias y parques temáticos. El Camino del Agua (2022) añadió USD 2.300 millones, generándole alrededor de USD 250 millones gracias a un contrato que le otorga cerca del 20% del primer dólar bruto.

De cara a Fuego y Ceniza, las proyecciones indican que Cameron podría sumar al menos USD 200 millones más a su fortuna, confirmando que su nombre sigue siendo una garantía de éxito global en Hollywood.