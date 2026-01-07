Los Simpson y 2026: los episodios que alimentan teorías sobre las predicciones de este año

Desde hace más de tres décadas, la serie no solo han definido el humor televisivo, sino que también se han convertido en un fenómeno cultural analizado con lupa por su capacidad para caricaturizar el futuro.

Estrenada en 1989, la serie creada por Matt Groening ha sido asociada reiteradamente con supuestas “predicciones” que, con el paso de los años, parecen encontrar paralelos inquietantes en la realidad. A medida que se aproxima 2026, varios episodios vuelven a circular con fuerza en redes sociales, alimentando teorías sobre tecnología, conflictos globales y hasta el fútbol mundial.

Uno de los capítulos más citados es “Them, Robot” (Temporada 23, Episodio 17), emitido en 2012. En esta historia, el señor Burns decide despedir a los empleados de la Planta Nuclear de Springfield para reemplazarlos por robots. El experimento fracasa cuando las máquinas se rebelan y los trabajadores humanos deben regresar para corregir el caos.

La sátira resuena hoy por el avance acelerado de la inteligencia artificial y la automatización. De acuerdo con un análisis difundido por el New York Post, la IA podría eliminar cerca de 100 millones de empleos en Estados Unidos durante la próxima década, afectando tanto a trabajos calificados como no calificados. En la misma línea, un informe de la Universidad de Stanford señaló que las ofertas laborales en sectores altamente expuestos a la IA cayeron un 13 % entre 2022 y 2025 para adultos jóvenes de entre 22 y 25 años.

La tecnología doméstica también ocupa un lugar central en estas teorías. El especial “Treehouse of Horror XII” (Temporada 13, Episodio 1), emitido en 2001, presenta a la familia mudándose a una casa inteligente controlada por voz que, con el tiempo, se torna peligrosa y hostil. Más de dos décadas después, la automatización del hogar es una realidad cotidiana: más de ocho de cada diez hogares en Estados Unidos cuentan con dispositivos inteligentes, desde electrodomésticos conectados hasta sistemas de vigilancia. Para muchos analistas culturales, este episodio funciona como una metáfora sobre la dependencia tecnológica y la posible pérdida de control en entornos hiperautomatizados.

Otra coincidencia que vuelve a llamar la atención es el turismo espacial. En “Deep Space Homer” (Temporada 5, Episodio 2), emitido en 1994, Homero es seleccionado por la NASA para viajar al espacio junto al astronauta Buzz Aldrin, con el objetivo de hacer más atractivo el programa espacial para el público. Tres décadas después, el espacio dejó de ser exclusivo de astronautas profesionales. Recientemente, un vuelo turístico de Blue Origin llevó a una tripulación integrada solo por mujeres, entre ellas la cantante Katy Perry y la periodista Gayle King, a bordo del cohete suborbital New Shepard, marcando un hito en la participación civil en misiones espaciales.

Te puede interesar: Nicolás Maduro: Tekashi 6ix9ine reacciona con humor al coincidir en la cárcel con el expresidente

Te puede interesar: Nicolás Maduro capturado: su ropa de marca estadounidense desata furor en redes

En un terreno más oscuro, algunos fanáticos rescatan referencias a conflictos globales. En un corto de 1987, Homero cree que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado y obliga a su familia a refugiarse en un búnker improvisado. Años más tarde, en “Lisa’s Wedding” (Temporada 6, Episodio 19), emitido en 1995, se menciona en un diálogo futurista que después de la Segunda Guerra Mundial habría ocurrido otro conflicto mundial. Aunque estos pasajes forman parte de la sátira exagerada de la serie, han sido reinterpretados como advertencias en un contexto geopolítico marcado por tensiones internacionales.

El deporte tampoco queda fuera de estas teorías. En “The Cartridge Family” (Temporada 9, Episodio 5), emitido en 1997, aparece un cartel con la frase “Final mundial entre México y Portugal: duelo para definir al ‘país más grande del mundo’”. Con el nuevo formato de 48 selecciones del Mundial de 2026, ese enfrentamiento solo sería posible si ambos equipos avanzan hasta la final. La coincidencia ganó aún más notoriedad cuando el tenista Novak Djokovic afirmó en una entrevista para un canal de redes sociales que los finalistas serían Portugal y México, aunque el campeón sería el país europeo.

Más allá de interpretaciones forzadas o coincidencias llamativas, Los Simpson continúan demostrando su capacidad para observar, exagerar y satirizar tendencias sociales antes de que se vuelvan plenamente visibles. Esa combinación de humor, crítica y cultura pop explica por qué, rumbo a 2026, la serie sigue siendo una fuente inagotable de intriga y debate.