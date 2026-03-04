Scary Movie 6: tráiler oficial, regreso de los Wayans y una comedia que promete desafiar

La saga que redefinió la parodia cinematográfica a comienzos de los 2000 está lista para volver a la pantalla grande. Scary Movie 6 llegará a los cines de América Latina el 4 de junio de 2026 con una propuesta que apunta directamente a romper los límites del humor en el cine contemporáneo. El lanzamiento de su tráiler oficial confirma el esperado regreso de los hermanos Wayans y de las actrices que marcaron la identidad de la franquicia.

El avance comenzó a proyectarse en salas antes de Scream 7, en una jugada estratégica de Paramount Pictures que conecta a ambas franquicias desde su origen: la parodia del universo de Ghostface. El icónico asesino enmascarado vuelve como antagonista, reforzando el vínculo histórico con Scream.

Uno de los puntos más celebrados por los fanáticos es el retorno de Marlon Wayans, Shawn Wayans y Keenen Ivory Wayans, creadores del espíritu irreverente que caracterizó las primeras entregas. También vuelven Anna Faris y Regina Hall, quienes no participaban en la saga desde hace más de una década.

Antes del estreno del tráiler, Marlon sorprendió a sus seguidores con un mensaje en redes sociales: “Justo pirateé mi propio tráiler. ¡Estamos de vuelta!”. Más tarde, durante la premiere de Scream 7, bromeó: “Es la noche de estreno de Scream 7, pero en realidad es la noche de estreno del teaser de Scary Movie 6. Esto tiene que ser gracioso”.

La dirección corre por cuenta de Michael Tiddes y el guion fue escrito por los tres hermanos Wayans junto a Rick Álvarez. Para Marlon, este reencuentro tiene un significado especial. En diálogo con Entertainment Weekly aseguró: “una reunión con los hermanos y con el elenco original para traer de vuelta las carcajadas grandes. El mundo necesita reírse a lo grande”.

El actor definió la película con un término propio: “No es solo un reinicio completo, volviendo al punto de partida donde comenzó la franquicia en 2000. Es, en una palabra, un ‘rebooquel’ (juego de palabras entre reboot y secuela en inglés)”.

Además, subrayó el carácter transversal del proyecto: “esta película es multigeneracional. Es una conversación cómica que hace falta, desde nuestra generación hasta la generación... ¿cómo se llama? Gen Alpha. Y es totalmente inclusiva”.

El tráiler deja claro que la sátira social será uno de los pilares centrales. Entre las escenas más comentadas aparece un personaje corrigiendo sus pronombres mientras es atacado, acompañado por el lema “no habrá líneas que no se crucen”. También se exhiben intertítulos que advierten que “no hay espacios seguros”.

Marlon explicó su postura con contundencia: “lo que intentamos hacer es devolver la risa”. Y añadió: “Se trata de recuperar la comedia como era antes. Y creo que la única forma de lograrlo es cancelar la cultura de la cancelación“.

El avance incluye parodias de fenómenos recientes como Get Out, Terrifier, M3GAN y la serie Wednesday, además de referencias políticas y sociales.

En una de las escenas más provocadoras, Cindy Campbell, interpretada por Faris, protagoniza un encuentro explícito con Ghostface. En otra secuencia, una niña recibe como regalo una versión sangrienta inspirada en Terrifier. El humor político también tiene espacio en un diálogo entre Cindy y Brenda: “Ahora soy republicana, se supone que debo ser racista”, a lo que Brenda responde: “Ay, chica, yo creo que todos los blancos son racistas de todas formas. ¡Ven aquí!”.

El elenco se completa con Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Cheri Oteri, Dave Sheridan, Damon Wayans Jr., Anthony Anderson y Chris Elliott. Según Marlon, el ambiente en el set fue clave para recuperar la esencia original: “Nos reímos durante todo el proceso. Dejamos que todos se divirtieran, dejamos que improvisaran, y eso se nota en toda la película. Todas esas referencias están ahí”.

El actor también reveló los motivos personales que lo impulsaron a retomar la franquicia, incluyendo el deseo de su padre, Howell Stouten Wayans, quien “quería que trabajáramos juntos de nuevo”, y una convicción espiritual que lo marcó profundamente: “Dios me dijo: Esto es lo que tienes que hacer”.

Fiel a su estilo, Marlon dejó clara la filosofía creativa del proyecto: “Vamos a hacer lo que siempre hacemos. Nos vamos a reír de todos porque somos ofensivos por igual. Tenemos una receta, una fórmula que no puedes copiar. Puedes intentarlo, pero es muy específica”. Y concluyó: “Nos gusta ser atrevidos”, pero también hacerlo “con guantes de seda para que la gente pueda reírse de sí misma”.

Con su estreno programado para 2026, Scary Movie 6 apuesta a recuperar la comedia irreverente y posicionarse como uno de los lanzamientos más comentados del año.