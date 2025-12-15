Hollywood | Hijo de Rob Reiner detenido por el asesinato del cineasta y su esposa

El mundo del cine amaneció conmocionado tras confirmarse el asesinato del reconocido cineasta Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, en su residencia de Los Ángeles.

El caso dio un giro aún más impactante cuando las autoridades detuvieron a su hijo, Nick Reiner, quien permanece bajo custodia con una fianza fijada en 4 millones de dólares, mientras avanza la investigación por el doble homicidio.

De acuerdo con registros del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Nick Reiner fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades tras la muerte de sus padres. Previamente, el medio PEOPLE había informado que el hombre, de 32 años, estaba siendo interrogado por la división de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, luego de que los cuerpos fueran hallados en la vivienda familiar.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) confirmó que recibió una llamada para atender una emergencia médica en una casa alrededor de las 3:30 p.m. del domingo. Al llegar al lugar, los socorristas encontraron sin vida a un hombre de 78 años y a una mujer de 68. Posteriormente, fuentes cercanas a la investigación identificaron a las víctimas como Rob Reiner y su esposa Michele, quienes llevaban más de tres décadas de matrimonio.

Según información citada por PEOPLE, la pareja habría sido encontrada por su hija Romy, un detalle que subraya la dimensión humana y familiar de una tragedia que ha sacudido no solo a la industria del entretenimiento, sino también a la opinión pública en general. Las autoridades continúan recabando pruebas y no han divulgado, por ahora, detalles sobre el arma o las circunstancias exactas del crimen.

La familia Reiner emitió un comunicado oficial a través de Variety, en el que expresó su dolor por lo ocurrido: “Es con profundo pesar que anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, señalaron.

Rob Reiner fue una figura clave del cine estadounidense. Director, productor y actor, dejó una huella imborrable con películas que hoy son consideradas clásicos, como This Is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally…, Misery y A Few Good Men. Antes de consolidarse detrás de cámaras, alcanzó la fama como actor en la icónica serie All in the Family, creada por Norman Lear, donde interpretó a Mike Stivic en los años setenta.

Nacido en el Bronx, Nueva York, en 1947, Rob Reiner era hijo del legendario comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost. Su vida personal también estuvo ligada a figuras emblemáticas de Hollywood: antes de su matrimonio con Michele Singer Reiner, estuvo casado con la actriz y directora Penny Marshall, fallecida en 2018 a los 75 años por complicaciones derivadas de la diabetes.

Nick Reiner, ahora en el centro de la investigación, había hablado públicamente en el pasado sobre su compleja historia personal. En una entrevista concedida a PEOPLE en 2016, relató su larga lucha contra la adicción a las drogas, que comenzó en la adolescencia y lo llevó a pasar períodos viviendo en la calle. “Entré y salí de rehabilitación desde los 15 años”, contó entonces, al explicar cómo su adicción lo fue alejando progresivamente de su familia.

Ese proceso, marcado por el caos y la falta de estabilidad, terminó convirtiéndose en la base de la película semi-autobiográfica Being Charlie, que Nick coescribió. En aquella entrevista, también señaló: “Ahora, he estado en casa por mucho tiempo, y me he acostumbrado a estar de nuevo en L.A. y a estar cerca de mi familia”.

Mientras Nick Reiner permanece detenido con una fianza millonaria, el caso sigue abierto y bajo investigación. El doble asesinato de Rob y Michele Reiner deja un profundo vacío en Hollywood y plantea interrogantes que las autoridades esperan resolver en los próximos días.