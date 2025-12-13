Khloé Kardashian rompe el silencio sobre su celibato de cuatro años

Los nuevos episodios de The Kardashians se estrenan cada jueves en Disney+ y en Hulu para Estados Unidos.

La celebridad ha vuelto a captar la atención mundial, no por un nuevo romance o un drama familiar, sino por una declaración que sorprendió incluso a los seguidores más fieles de The Kardashians.

La empresaria confirmó que lleva cuatro años de celibato, un periodo que asegura ha sido clave para reconstruirse y encontrar estabilidad emocional.

La confesión surgió durante el episodio estrenado el jueves 11 de diciembre, cuando una productora le preguntó si el cálculo de años era correcto. Khloé hizo memoria, retrocedió mentalmente hasta su separación de Tristan Thompson previa al nacimiento de su hijo Tatum y lo confirmó con seguridad: “Sí, cuatro años este diciembre”, afirmó.

Con su característico sentido del humor, agregó una frase que rápidamente se volvió viral: “Tengo telarañas ahí abajo”, dijo entre risas, dejando claro que no solo no ha tenido relaciones sexuales, sino que tampoco ha sentido la necesidad de retomarlas.

La conversación se dio en medio de la preparación para grabar, cuando el equipo ajustaba su micrófono y tuvo que acomodar el cable entre su ropa. Khloé bromeó de nuevo: “Sabes, el cable está literalmente en mi…, como la antena, está por mi vagina. Nunca he tenido nada ahí abajo en tantos años”.

Al profundizar en cómo se siente ante la idea de volver a la vida romántica, la empresaria fue contundente. Cuando el equipo le preguntó si extrañaba la intimidad, respondió: “Claro que no. No creo que vaya a tener una cita o buscar un hombre pronto. Y no quiero que pase”.

Para Khloé, la independencia ha sido liberadora. Explicó que disfruta no tener que estar pendiente de mensajes, llamadas o expectativas: “Déjenme hacer mis cosas. Quédense lejos de mí”, sentenció.

Aunque reconoce que algunas emociones pueden aparecer de vez en cuando, también recuerda por qué no está dispuesta a volver a ese ciclo: “Cuando pienso en el amor, digo ‘aw, extraño las mariposas’. Pero luego recuerdo que voy a estar diciendo: ‘¡No me escribió! ¡No me llamó!’”.

Y remató con una visión dura pero honesta sobre sus experiencias pasadas: “Todos están jodidamente locos y todo lo que hacen es sumar problemas, drama, estrés y lágrimas. Los chicos… uf. Demasiado. No”. Meses atrás, en una entrevista con Us Weekly, Khloé ya había explicado que no sentía urgencia por romper su celibato.

“Creo que una vez que pasas cierto periodo, ya no importa. Piensas: ‘OK, ahora realmente tiene que valer la pena para romper esto’”, comentó en su momento. Uno de los factores determinantes ha sido su enfoque absoluto en la crianza de sus hijos, True (6) y Tatum (2).

“Estoy tan enfocada en mis hijos y sé que suena loco, pero no quiero que nadie me aleje de ellos. No es que permitiría que pase, pero no sé si quiero la distracción en este momento”, afirmó.

También explicó que aún está en una etapa crucial de maternidad: “Todavía tengo hijos pequeños… no digo que vaya a esperar a que tengan 20, pero tendría que ser realmente, realmente especial para que quiera agregar a otra persona a esta ecuación”.

Además, dijo que su evolución emocional ha sido intencional y trabajada: “He hecho mucha terapia y mucha autorreflexión. Antes pensaba: ‘¿Por qué sigo eligiendo a estas personas?’ Ahora me siento mucho más fuerte, y espero poder identificar las señales de alerta, las cosas que ya no quiero recibir”.

Aunque Khloé Kardashian disfruta de su etapa sin romance, no descarta la posibilidad de enamorarse más adelante, siempre que la relación sea sana, madura y compatible con su vida actual.