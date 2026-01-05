Sinaproc brindó 10 atenciones y realizó rescates durante el fin de semana en distintas playas

Uno de los rescates más relevantes ocurrió en playa Las Lajas, donde un hombre de 28 años fue auxiliado tras presentar agotamiento físico mientras se encontraba en el mar.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que durante la jornada del domingo 4 de enero de 2026 se realizaron múltiples rescates y atenciones preventivas en playas a nivel nacional, como parte del operativo de vigilancia y respuesta que se mantiene activo en la temporada de verano.

De acuerdo con el informe oficial, durante el día se registraron 10 atenciones y un rescate bajo cobertura directa de Sinaproc. Entre los casos atendidos se reportaron cuatro personas afectadas por contacto con agentes marinos, como medusas, en Playa La Angosta, en la provincia de Colón, así como cuatro atenciones por trauma y laceraciones en Playa Boquilla, en Panamá Oeste.

Asimismo, se brindaron dos atenciones por patologías, relacionadas con dolor torácico, mareos y debilidad, en playa Santa Clara, provincia de Coclé, y playa Las Lajas, en Chiriquí.

Te puede interesar: Más de dos millones de libras de basura reflejan magnitud de la crisis en San Miguelito

Uno de los rescates más relevantes ocurrió en playa Las Lajas, donde un hombre de 28 años fue auxiliado tras presentar agotamiento físico mientras se encontraba en el mar. La intervención oportuna de las unidades de SINAPROC permitió estabilizarlo sin que se reportaran complicaciones mayores.

Adicionalmente, en playa Nueva Gorgona, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, guardavidas de Sinaproc brindaron asistencia inmediata a una familia tras detectar una situación de riesgo en el mar. Como resultado de la acción preventiva, dos menores de edad fueron rescatadas sin novedad, sin requerir traslado a un centro hospitalario. La atención fue realizada por los guardavidas Isilda Ramos e Isaac Domínguez.

De manera paralela, se reportó el rescate de dos jóvenes por arrastre de corriente en playa Los Olivos, provincia de Chiriquí, incidente atendido por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), fuera del área de cobertura directa de SINAPROC.

En cuanto a la afluencia de visitantes, el Sinaproc detalló que 9,089 personas acudieron a las playas bajo su monitoreo durante la jornada. De este total, se contabilizaron 6,683 usuarios y 2,406 bañistas.

Entre las playas más concurridas destacaron playa Santa Clara, en Coclé, con aproximadamente 2,400 visitantes; playa La Angosta, en Colón, con 1,500 visitantes; y playa Arrimadero, en Veraguas, que registró una alta afluencia.

Finalmente, el Sinaproc reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, respetar las indicaciones del personal guardavidas y evaluar las condiciones del mar antes de ingresar, con el fin de evitar situaciones de riesgo durante la temporada alta.