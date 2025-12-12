Sydney Sweeney defiende su película ‘Christy’ tras el fracaso en taquilla y el desaire de los Globos de Oro

Luego de semanas de señalamientos, críticas y debates en redes, la actriz decidió defender públicamente Christy , el biopic en el que dio vida a la legendaria boxeadora Christy Martin .

El filme, que se desplomó en la taquilla mundial y fue completamente ignorado por los Globos de Oro 2026, se convirtió en uno de los mayores tropiezos comerciales del año. Pero para la actriz, su valor personal sigue intacto.

A través de un mensaje compartido tras su sesión fotográfica con Martin para Sports Illustrated, Sweeney envió un contundente recordatorio sobre el verdadero propósito de la película. “Esta es la película más importante que he hecho en mi vida”, escribió. La actriz subrayó el contraste entre la imagen indestructible de Martin en el cuadrilátero y la violencia que enfrentaba puertas adentro. “Durante 20 años, Christy Martin fue una de las mujeres más fuertes del mundo dentro del ring. Pero en casa, fue abusada y casi asesinada por el hombre que afirmaba amarla”.

Sweeney insistió en que la historia de Martin va más allá de los golpes y las victorias deportivas. “Su historia no es solo sobre boxear. Es sobre identidad, supervivencia y la fuerza inimaginable que se necesita para recuperar tu vida después de que alguien te la haya arrebatado”, añadió. Para ella, contar la vida de Martin es un acto de responsabilidad y una oportunidad de impacto emocional: “Si esta película ayuda aunque sea a una persona a sentirse vista, comprendida o menos sola, entonces hemos hecho algo que importa”.

En conversación con Sports Illustrated, la protagonista de Euphoria recordó la primera vez que conoció a Martin, una experiencia que la marcó profundamente. “Es tan inspirador ver lo cariñosa, encantadora y llena de felicidad y alegría que es, incluso después de haber superado tanto”, dijo. También admitió que desconocía su figura antes de iniciar el proyecto: “Estaba muy sorprendida de no saber quién era ella”.

La propia Christy Martin ha salido en defensa de Sweeney ante quienes la culpan por los malos resultados de la película. En Instagram, elogió su compromiso con la historia y con las personas sobrevivientes de violencia doméstica. “Syd no solo trabajó duro para esta película, trabajó duro por mí. Por mi historia. Por muchos otros que sufren en silencio”, escribió. “Ella es mi amiga y aliada”.

Sin embargo, el apoyo emocional no logró revertir el impacto del fracaso comercial. Con un presupuesto de 15 millones de dólares, Christy apenas alcanzó los 2 millones en la taquilla global. Su debut, de solo 1.3 millones en Estados Unidos y Canadá, lo ubicó entre los 12 peores estrenos de una película lanzada en más de 2.000 salas. La caída en la segunda semana fue tan severa que varias cadenas retiraron la cinta de cartelera de inmediato.

A eso se sumó otro golpe: la película no consiguió ninguna nominación en los Globos de Oro 2026, pese a la ovación obtenida en el Festival Internacional de Toronto y las expectativas del equipo creativo.

El nombre de Sweeney quedó además envuelto en polémicas que alimentaron la narrativa negativa. La más mediática se originó en su campaña de 2025 para American Eagle, donde la frase “Sydney Sweeney tiene buenos jeans”, un juego de palabras con “genes”, fue interpretada por grupos extremistas como un mensaje supremacista. La actriz Ruby Rose llegó a acusarla de “arruinar la película” y de adjudicarse la representación de una comunidad queer que “odia”.

Aunque Sweeney evitó responder durante meses, decidió aclarar su postura esta semana en una declaración a PEOPLE: “No apoyo las ideas que algunas personas decidieron conectar con la campaña. Muchos han asignado motivos y etiquetas que simplemente no son verdad. Estoy en contra del odio y la división”.

Pese al ruido mediático, la actriz sostiene que Christy cumplió su propósito. Y, para Sweeney, ese impacto aunque no figure en premios ni en taquilla vale más que cualquier reconocimiento.