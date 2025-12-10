Shakira conmueve a Argentina con emotivo homenaje a Gustavo Cerati y revive 'Día Especial'

El tour continuará recorriendo varios países a lo largo de 2026, llevando consigo la fuerza simbólica de este homenaje que ya forma parte de la historia reciente de los conciertos en Argentina.

El Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires vivió una de las noches más memorables de la música latina gracias al retorno de una de las colaboraciones más queridas entre los artistas, que la colombiana no interpretaba en vivo desde 2007.

La presentación, parte de su exitosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, reunió a más de 45.000 espectadores que ovacionaron un momento cargado de nostalgia, tecnología y emoción.

La barranquillera sorprendió al público al iniciar un homenaje que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Mientras interpretaba el tema incluido en su álbum Fijación Oral Vol. 1, las pantallas del estadio proyectaron imágenes de Cerati recreadas con inteligencia artificial, una puesta en escena que simuló que ambos compartían el escenario una vez más. Las luces de los celulares se encendieron en todo el recinto, creando una atmósfera íntima y reverencial.

Antes de comenzar la interpretación, Shakira dedicó una frase que conmovió a miles de fans argentinos: “Siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial. Por eso nuestra amistad durará para siempre”.

Estas palabras, que evocan la estrecha relación artística y personal que mantuvo con el líder de Soda Stereo, marcaron uno de los puntos más emotivos de la noche. El público respondió con una ovación prolongada que resonó durante varios minutos.

La cantante ya había compartido escenario con Cerati en momentos decisivos de su carrera. Uno de los más recordados fue el concierto benéfico de ALAS, celebrado el 17 de mayo de 2008 en Buenos Aires, donde ambos participaron para promover la atención integral a la primera infancia en América Latina.

El homenaje se viralizó de inmediato. Videos del momento circularon en TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios celebraron la sensibilidad del gesto y la vigencia del legado del músico argentino, fallecido el 4 de septiembre de 2014.

La interpretación también reavivó recuerdos de su última colaboración en vivo durante el Live Earth 2007, en Hamburgo, Alemania, la última vez que Shakira había cantado “Día Especial” sobre un escenario.

Más allá del homenaje, Shakira ofreció un espectáculo que integró éxitos de toda su trayectoria con temas de su más reciente álbum, logrando mantener la energía del público desde el inicio hasta el cierre. El concierto reafirmó su influencia global y dejó claro por qué su gira continúa agotando fechas en América, Europa y ahora Sudamérica.

El Las Mujeres Ya No Lloran World Tour sigue posicionándose como uno de los eventos musicales más destacados de la década, con una producción impactante, coreografías renovadas y una conexión emocional que traspasa fronteras.

Con este homenaje, Shakira no solo recordó a uno de los íconos más influyentes del rock en español, sino que también conectó a varias generaciones de seguidores que crecieron escuchando la música de ambos artistas. La proyección de Cerati en las pantallas, combinada con la voz en vivo de la colombiana, ofreció un momento que muchos describieron como “mágico” y “único”.

Al finalizar la canción, la emoción continuó entre los asistentes, quienes compartieron miles de mensajes de agradecimiento y videos en redes sociales. La propia Shakira cerró el tributo con una frase que se volvió viral: “Promesa cumplida”.

La presentación en Buenos Aires dejó claro que Shakira continúa consolidándose como una de las artistas más influyentes del panorama global. Cada parada de su gira suma nuevos récords, y su capacidad de integrar emoción, tecnología y narrativa musical confirma su vigencia indiscutible en la industria.