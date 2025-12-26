Chayanne envía mensaje tras fallecimiento de Tony Ocasio, voz emblemática de ‘Los Chicos’

La música latina despide a una de sus figuras representativas de la era dorada de las agrupaciones juveniles.

Héctor Antonio Ocasio Cedeño, conocido artísticamente como Tony Ocasio, falleció a los 58 años, noticia que fue confirmada en las últimas horas y que generó una oleada de reacciones en el mundo del espectáculo. Ocasio fue integrante del grupo Los Chicos de Puerto Rico, una de las bandas pop más influyentes de la década de 1980, creada por Eric Laboy, y plataforma de lanzamiento para artistas que luego marcarían la historia de la música latina, entre ellos Chayanne.

De acuerdo con información divulgada por medios internacionales, el artista murió a causa de un infarto mientras se encontraba en su residencia. El exmánager de la agrupación, Carlos Alfonso Ramírez, entregó detalles del momento en declaraciones al diario El Nuevo Día: “El eterno Migue se encontraba preparando el desayuno cuando sufrió el percance de salud. Su esposa se encontraba en la residencia”. La noticia conmocionó tanto a colegas como a fanáticos que crecieron escuchando las canciones del grupo.

Uno de los mensajes más emotivos llegó por parte de Chayanne, quien compartió escenario y juventud con Tony Ocasio durante su paso por Los Chicos. El cantante publicó una despedida en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó: “Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”. La publicación reflejó no solo el vínculo profesional, sino también la amistad que los unió en los inicios de sus carreras.

La reacción del público no se hizo esperar. Decenas de seguidores expresaron su pesar en redes sociales con mensajes cargados de nostalgia y gratitud. Entre los comentarios más repetidos se leía: “Mi más sentido pésame. QEPD Tony”, “fiel compañero en tus inicios”, “siempre acompañaron mi adolescencia, tan hermosa. Tony ve en paz”, “ustedes fueron parte importante en mi adolescencia, el más bonito de mis recuerdos. Que Tony por fin tenga la paz y la serenidad al lado del Altísimo”, “los recuerdos siempre vivirán en nuestros corazones” y “querido Chayanne, los amigos y compañeros son para siempre. Paz a su alma”.

Tony Ocasio alcanzó la fama en un momento clave para el pop juvenil latino, a finales de los años setenta y durante los ochenta, cuando las bandas comenzaron a consolidarse como fenómenos musicales y mediáticos. Como miembro original de Los Chicos, destacó por su potente voz, su carisma escénico y una conexión natural con el público adolescente de la época. La agrupación logró un impacto masivo con temas que hoy son considerados clásicos del género, como “Mama Mía”, “Pensando en ti”, “Puerto Rico”, “Te estoy buscando”, “Ave María”, “Enamorado”, entre otros.

Durante su permanencia en el grupo, Ocasio compartió tarima con artistas que más tarde desarrollarían carreras internacionales, siendo Chayanne el caso más emblemático. Tras la disolución de Los Chicos, Tony continuó ligado al mundo de la música y el entretenimiento, aunque optó por un perfil más discreto, alejado del foco mediático que marcó sus años de mayor popularidad.

Aun así, su legado permanece intacto entre los seguidores del pop latino clásico, que lo recuerdan como una de las voces que definieron una época y acompañaron la adolescencia de toda una generación. La muerte de Tony Ocasio no solo cierra un capítulo importante en la historia de Los Chicos, sino que también revive el valor cultural de una etapa en la que la música juvenil en español comenzó a ocupar un lugar protagónico en la industria.