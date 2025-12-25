Kevin Costner suma una nueva demanda por deudas millonarias

En paralelo a los conflictos legales , Kevin Costner ha enfrentado serias dificultades para completar la financiación de la saga.

El ambicioso proyecto cinematográfico Horizon: An American Saga, impulsado, dirigido y protagonizado por el actor Kevin Costner, atraviesa uno de sus momentos más complejos.

A los problemas de financiación y a los resultados comerciales por debajo de lo esperado, ahora se suma una nueva demanda judicial por impago, presentada en Los Ángeles y que eleva la presión legal sobre el actor y cineasta estadounidense.

La acción legal fue interpuesta el lunes ante la Corte Superior del condado de Los Ángeles por la empresa Western Costume Leasing Company, una de las firmas de vestuario más reconocidas de Hollywood. Según la demanda, la compañía reclama más de 400.000 dólares por servicios de alquiler de vestuario histórico correspondientes a la producción de Horizon: An American Saga – Capítulo 2.

De acuerdo con los documentos judiciales, Western Costume Leasing Company sostiene que Costner, de 70 años, junto a las productoras vinculadas a la saga, firmaron un acuerdo para la provisión de vestuario especializado. Sin embargo, los pagos acordados no se habrían cumplido. La empresa detalla una deuda principal de 134.256,82 dólares por alquileres impagos, pese a que según la denuncia los responsables de la producción no objetaron ni la recepción ni la calidad de las prendas suministradas.

Además del monto base, la demanda incluye 150.000 dólares por daños económicos, 200.000 dólares en honorarios legales, 40.000 dólares por intereses acumulados y 100.000 dólares adicionales en concepto de daños punitivos. En el escrito se afirma que los trajes fueron utilizados durante el rodaje y que existieron reiterados incumplimientos en el pago de las facturas.

“La producción no pagó la tarifa acordada por los vestuarios y no devolvió los trajes en buen estado”, señala el texto presentado ante la Justicia. Asimismo, el documento subraya que los demandados no han cuestionado la entrega ni el estado del material, un punto clave en el reclamo.

Horizon: An American Saga Capítulo 2 forma parte del ambicioso western concebido por Costner como una saga de largo aliento. En esta segunda entrega, el actor comparte elenco con Sienna Miller y Giovanni Ribisi, entre otros nombres destacados. Sin embargo, su estreno, inicialmente previsto para el año pasado, fue pospuesto indefinidamente tras el desempeño comercial de la primera parte.

El primer capítulo recaudó 38,7 millones de dólares, una cifra muy por debajo de su presupuesto estimado de 100 millones, lo que encendió las alarmas sobre la viabilidad financiera del proyecto. Hasta el momento, no existe una fecha confirmada para el estreno en salas del segundo capítulo, aunque la película sí tuvo proyecciones especiales en la Muestra Internacional de Cine de Venecia en septiembre de 2025 y en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara en febrero.

En paralelo a los conflictos legales, Kevin Costner ha enfrentado serias dificultades para completar la financiación de la saga. En 2024, el actor mantuvo conversaciones con altos funcionarios de Arabia Saudita con la intención de asegurar recursos para los capítulos tres y cuatro, aunque las negociaciones no prosperaron.

Ante la falta de respaldo externo, Costner optó por una decisión arriesgada: invertir al menos 38 millones de dólares de su propio patrimonio para mantener viva la producción. El propio actor defendió públicamente esa elección en una entrevista con GQ en mayo de 2024: “Eso es lo que quiero que mis hijos comprendan sobre quién soy: hago lo que creo”, declaró. “Tengo miedo como todos los demás. No quiero ser humillado”.

La demanda por vestuario no es un caso aislado. A comienzos de este año, la productora de Horizon llegó a un acuerdo extrajudicial por una demanda previa relacionada con impagos de alquileres tanto de la primera como de la segunda parte. Además, sigue en curso un arbitraje entre la compañía de Costner, City National Bank y el distribuidor New Line Cinema, por presuntas violaciones a un acuerdo de cofinanciación.

A este escenario se suma una denuncia presentada por la doble de riesgo Devyn LaBella, quien acusa a la producción del Capítulo 2 de discriminación, acoso y represalias. Según su testimonio, participó en una escena de abuso sexual no programada y sin la presencia de un coordinador de intimidad, una exigencia contractual para este tipo de rodajes. LaBella afirma que fue convocada para reemplazar a Ella Hunt, quien se habría retirado del set tras negarse a filmar la escena.

Costner negó categóricamente estas acusaciones por escrito: “Las afirmaciones de Devyn contra mí son absolutamente falsas, y me resulta profundamente decepcionante que una mujer que trabajó en nuestra producción sostenga que yo, o cualquier otro miembro de mi equipo, contribuiría a una experiencia incómoda, y mucho menos a la pesadilla que ha inventado”.

Con múltiples litigios en curso y un futuro incierto para Horizon, el megaproyecto western de Kevin Costner enfrenta su prueba más difícil, dentro y fuera de la pantalla.