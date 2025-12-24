Tylor Chase, exfigura de Nickelodeon, reaparece en situación de calle

Las imágenes, difundidas por un fan, encendieron las alarmas entre seguidores de la serie y antiguos compañeros de reparto, reavivando la discusión sobre la fragilidad que enfrentan muchas exestrellas infantiles tras el final de la fama.

La reaparición pública de Tylor Chase, recordado por su papel de Martin Qwerly en la serie juvenil Ned’s Declassified School Survival Guide, ha generado una fuerte reacción en redes sociales luego de que un video viral en TikTok lo mostrara viviendo en situación de calle en Riverside, Los Ángeles.

El caso fue reportado por Hello! Magazine, que destacó cómo la trayectoria de Chase, ligada a una de las producciones más emblemáticas de Nickelodeon en los años 2000, contrasta de forma abrupta con la realidad actual que atraviesa. El video se propagó rápidamente y provocó una oleada de mensajes de preocupación, incredulidad y tristeza en distintas plataformas digitales.

La situación de Chase ya había sido abordada anteriormente en el pódcast “Ned’s Declassified Survival Guide”, conducido por sus excompañeros Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw. Durante el episodio, los actores expresaron su consternación ante la noticia y compartieron sus emociones al enterarse del estado de su antiguo colega.

Daniel Curtis Lee fue uno de los primeros en reaccionar públicamente. “Fue una noticia difícil de procesar… me sentí impotente porque no hay mucho que pueda hacer”, declaró en el pódcast. Sus palabras reflejaron el desconcierto de enfrentarse a una realidad para la que no existen respuestas sencillas, incluso cuando hay voluntad de ayudar.

Por su parte, Lindsey Shaw expresó un deseo más personal y directo de reconexión. “Me encantaría ir a hablar con él y mirarlo a los ojos. Extraño a Tylor, lo quiero mucho”, afirmó, evidenciando el vínculo emocional que persiste más allá del tiempo y de los cambios en sus vidas profesionales.

Devon Werkheiser también compartió el impacto que le generó la situación. “Es doloroso y sorprendente ver dónde está ahora… es difícil ver a alguien que conoces y quieres en esta situación”, expresó, subrayando el golpe emocional que supone ver a un amigo atravesar una circunstancia tan compleja.

Tras la difusión de un primer video, la familia de Tylor Chase decidió intervenir públicamente. Su madre se pronunció para frenar una campaña de recaudación de fondos que había comenzado a circular en línea, explicando que el problema de su hijo no se resuelve con dinero. “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza”, afirmó. Además, detalló que los intentos previos de ayudarlo con recursos materiales no han sido efectivos, ya que Chase no logra gestionar adecuadamente ni siquiera objetos personales como teléfonos móviles.

Las reacciones del público no se hicieron esperar. En redes sociales, especialmente en Twitter y TikTok, se multiplicaron los mensajes de apoyo y tristeza. Comentarios como “Esto realmente me rompe el corazón” y “Esto me puso muy triste” reflejan el impacto emocional que la noticia ha tenido entre quienes crecieron viendo la serie.

Más allá del caso individual, la situación de Tylor Chase ha vuelto a poner sobre la mesa un debate recurrente en la industria del entretenimiento: la falta de acompañamiento integral para actores infantiles una vez que termina su etapa de éxito. Según Hello! Magazine, la preocupación se extiende tanto entre el entorno cercano del actor como entre los seguidores que hoy observan con inquietud su presente.

Mientras el video continúa circulando y el interés público crece, la familia insiste en que la prioridad es la atención médica especializada, no la exposición ni la recaudación económica. El caso de Chase se convierte así en un recordatorio de que la fama temprana no garantiza estabilidad a largo plazo y de que, detrás de los personajes que marcaron a toda una generación, existen historias humanas complejas que requieren atención, apoyo y responsabilidad colectiva.