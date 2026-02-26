Actor dice que Stanley Tucci arruinó su carrera al quitarle el papel en 'El diablo viste a la moda'

A casi dos décadas del estreno de The Devil Wears Prada, una confesión inesperada reavivó la conversación sobre el icónico filme.

El presentador y actor Carson Kressley aseguró que estuvo a punto de interpretar a Nigel, el inolvidable asistente de Miranda Priestley, personaje que finalmente quedó en manos de Stanley Tucci.

Durante su participación en el programa Today, en el segmento conducido por Jenna Bush Hager y Sheinelle Jones, Kressley compartió detalles del proceso de audición que tuvo lugar en 2003, cuando atravesaba uno de los momentos más populares de su carrera gracias a Queer Eye for the Straight Guy.

Kressley relató que compitió directamente con Tucci por el papel. “Imagínalo: era 2003, ‘Queer Eye’ estaba muy, muy popular y El diablo viste a la moda estaba en casting en ese momento. Fui a la audición, y, según me dijeron los encargados de casting, llegué hasta la fase final. Éramos dos personas para el papel: yo y ese tal Stanley Tucci”, contó.

El rol de Nigel implicaba compartir escenas con Meryl Streep, quien interpretó a la temida editora Miranda Priestley. Según explicó, esa fue precisamente la razón por la que no obtuvo el personaje.

“Me dijeron: ‘Eres genial, nos encantas, pero no podemos poner a alguien que nunca ha estado en una película en la escena con Meryl Streep. Podría ser demasiado arriesgado’”, recordó Kressley. Con humor añadió: “¡Maldita sea, Stanley Tucci!”.

En la entrevista, Jenna Bush Hager mencionó que Tucci estaría en el programa al día siguiente y preguntó si tenía algún mensaje para él. La respuesta de Kressley mantuvo el tono irónico: “¡Gracias por arruinarme la carrera!”. Sin embargo, de inmediato matizó sus palabras al afirmar que Tucci “es increíble” y que disfruta especialmente sus programas de cocina y sus recorridos por Italia.

El presentador también reveló un dato curioso: ambos actores comparten fecha de nacimiento, el 11 de noviembre. Lejos de cualquier resentimiento, Kressley expresó su deseo de colaborar con Tucci en el futuro, incluso imaginando un viaje conjunto por Italia, explorando ciudades y gastronomía con atuendos llamativos.

“El papel de Nigel habría sido un gran salto para mí en cine, pero la oportunidad le correspondió a Stanley Tucci, quien hizo el personaje suyo”, reconoció.

En la cinta original, Nigel se convirtió en uno de los personajes más queridos gracias a su ingenio y complicidad con la protagonista. La película, basada en la novela de Lauren Weisberger, retrató el competitivo universo editorial y consolidó su estatus como clásico moderno del cine de moda.

Ahora, la historia continuará con The Devil Wears Prada 2, cuyo estreno en cines está previsto para el 1 de mayo. Stanley Tucci retomará su papel, junto al elenco principal, en una secuela que promete profundizar en las dinámicas del mundo editorial contemporáneo.

Aunque no obtuvo el papel de Nigel, Carson Kressley ha desarrollado una trayectoria diversa en televisión y cine. Participó en la película The Perfect Man, protagonizada por Hilary Duff, y ha intervenido en varias producciones navideñas, incluyendo Christmas in the Ballroom (2025). Además, actualmente se desempeña como productor de RuPaul's Drag Race.

Su revelación demuestra cómo las decisiones de casting pueden cambiar el rumbo profesional de un actor. Estar a un paso de un papel icónico no siempre garantiza el resultado esperado, pero sí deja historias que, años después, siguen generando titulares.

En definitiva, la anécdota de Kressley combina autocrítica, humor y admiración hacia quien finalmente se quedó con el personaje. Y aunque bromeó con que Tucci “arruinó” su carrera, la realidad muestra que ambos han construido trayectorias sólidas en la industria del entretenimiento.