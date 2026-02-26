Orgullo y prejuicio: primer teaser con Emma Corrin y Jack Lowden

La plataforma Netflix lanzó el primer adelanto oficial de su esperada miniserie basada en Orgullo y prejuicio , confirmando que el clásico literario regresará a la pantalla en el último trimestre de 2026.

La nueva adaptación estará protagonizada por Emma Corrin en el papel de Elizabeth Bennet y Jack Lowden como el enigmático Mr. Darcy.

Con dirección de Euros Lyn y guion de Dolly Alderton, la producción busca conectar con nuevas audiencias sin perder la esencia romántica y crítica que convirtió la novela de Jane Austen en una de las obras más influyentes de la literatura universal.

El avance, de aproximadamente cuarenta segundos, ofrece una atmósfera íntima y evocadora. En las primeras imágenes se observa a Elizabeth sentada sobre un tejado, vestida con atuendo georgiano, contemplando el horizonte con una mezcla de melancolía y determinación. La secuencia intercala planos de manos aferradas a la piedra, una flor delicadamente sostenida, pasos cruzando agua embarrada y miradas intensas durante un baile de época.

La música ascendente acompaña el montaje, subrayando el conflicto interno y la tensión romántica que define la relación entre Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy. Netflix apuesta así por un tono visual elegante, cinematográfico y emocional, en línea con el renovado interés global por los dramas de época.

La miniserie contará con seis episodios y reunirá a un elenco destacado. Olivia Colman interpretará a la señora Bennet, mientras que Rufus Sewell dará vida al patriarca de la familia.

Las hermanas Bennet estarán representadas por Freya Mavor como Jane y Rhea Norwood como Lydia, junto a Hopey Parish y Hollie Avery en los papeles de Mary y Kitty. La imponente Lady Catherine de Bourgh será interpretada por Fiona Shaw.

El círculo social se completa con Jamie Demetriou como Mr. Collins, Louis Partridge en el rol de Mr. Wickham y Daryl McCormack como Bingley. La altiva Caroline Bingley será encarnada por Siena Kelly.

Durante la presentación oficial, Dolly Alderton expresó su entusiasmo por formar parte del proyecto: “Una vez en una generación, un grupo de personas tiene la oportunidad de volver a contar esta maravillosa historia y me siento muy afortunada de formar parte de ello”.

La guionista destacó además la relevancia permanente de la obra al afirmar que Orgullo y prejuicio “es la base de la comedia romántica” y subrayó el placer de “volver a sus páginas para encontrar formas familiares y novedosas de dar vida a este querido libro”.

Alderton también señaló su deseo de acercar los personajes a públicos nuevos y fieles lectores: “reintroducir estos divertidos y complejos personajes tanto a quienes consideran Orgullo y prejuicio su libro favorito como a quienes están por descubrir a su propia Lizzie y Mr. Darcy”.

Por su parte, Euros Lyn, reconocido por su trabajo en Heartstopper, buscará equilibrar fidelidad histórica con sensibilidad contemporánea.

Desde su publicación en 1813, Orgullo y prejuicio ha sido adaptada en numerosas ocasiones. Una de las versiones más recordadas es la película de 2005 dirigida por Joe Wright, protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen, que triplicó su presupuesto y consolidó su impacto cultural.

Netflix, consciente de la alta expectativa, señaló en un comunicado: “En un año repleto de dramas de época para los seguidores más fieles, Orgullo y prejuicio se sumará este otoño para traer fielmente la icónica historia de Jane Austen de regreso a la vida de quienes la aprecian y para inspirar a una nueva generación a enamorarse por primera vez”.

Con una estrategia promocional que incluyó la proyección del teaser en funciones de Cumbres borrascosas en cines del Reino Unido, la plataforma apunta directamente a los amantes del romance clásico.

La expectativa es alta: tanto los lectores que conocen cada diálogo como quienes descubrirán por primera vez a Elizabeth y Darcy aguardan una adaptación que honre el ingenio, la crítica social y la pasión romántica que han mantenido vigente a Jane Austen durante más de dos siglos.