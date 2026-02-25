Hilary Duff lamenta la muerte de Robert Carradine, su padre en 'Lizzie McGuire'

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de Robert Carradine , recordado por interpretar a Sam McGuire, el padre de la protagonista en la exitosa serie juvenil Lizzie McGuire .

El actor falleció el 23 de febrero de 2026 a los 71 años, según informó su familia en un comunicado oficial en el que detallaron que se quitó la vida tras casi dos décadas enfrentando el trastorno bipolar.

La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales y entre figuras de la industria, especialmente de parte de Hilary Duff, quien dio vida a Lizzie y compartió pantalla con Carradine durante las dos temporadas de la serie, emitida entre 2001 y 2004.

A través de un mensaje público, los seres queridos del actor confirmaron la causa de su fallecimiento y pidieron respeto en este difícil momento. En el texto expresaron: “Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, ‘Bobby’ siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban”.

La familia también habló abiertamente sobre la batalla personal que enfrentó el intérprete durante años: “Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de ‘Bobby’ durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”.

Finalmente, solicitaron comprensión y privacidad para sobrellevar el duelo: “En este momento, solicitamos privacidad para lamentar esta insondable pérdida. Agradecemos su comprensión y compasión”.

Tras conocerse la noticia, Hilary Duff publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado de fotografías junto al actor y al elenco que conformaba la familia McGuire en la serie.

La actriz expresó el profundo cariño que le tenía a quien interpretó a su padre en la ficción: “Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia ‘McGuire’ y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla”.

Duff destacó la cercanía que se generó durante los años de rodaje y agradeció la experiencia compartida: “Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que ‘Bobby’ estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”.

El mensaje fue ampliamente compartido por seguidores de la serie, quienes recordaron con nostalgia el impacto cultural que tuvo Lizzie McGuire en toda una generación.

Aunque para muchos espectadores Robert Carradine será siempre el comprensivo y cariñoso Sam McGuire, el actor contaba con una extensa trayectoria en cine y televisión que abarcó varias décadas. Proveniente de una reconocida familia de actores, construyó una carrera sólida en Hollywood con papeles en películas y producciones televisivas que marcaron distintas etapas de la industria.

Sin embargo, fue su papel en Lizzie McGuire el que lo acercó a un público joven que encontró en la serie una representación entrañable de la adolescencia y la dinámica familiar. La química en pantalla entre Carradine y Duff fue uno de los elementos más valorados por los fans.

La revelación de que el actor enfrentó durante casi 20 años el trastorno bipolar ha abierto nuevamente la conversación sobre la importancia de visibilizar las enfermedades mentales y combatir el estigma que aún persiste.

La familia de Carradine expresó su deseo de que su historia sirva para generar conciencia y fomentar el diálogo. En un entorno donde muchas figuras públicas han comenzado a compartir sus experiencias personales con la salud mental, el caso del actor resalta la necesidad de apoyo, tratamiento y empatía.

La partida de Robert Carradine deja un vacío en la industria y en el corazón de quienes crecieron viendo a la familia McGuire en pantalla. Mientras colegas y seguidores continúan enviando mensajes de condolencias, su legado permanece en la memoria colectiva de una generación que encontró en su personaje una figura paterna cercana y entrañable.