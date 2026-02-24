Lily Collins dará vida a Audrey Hepburn en una nueva película sobre el legado de Breakfast at Tiffany’s

El proyecto explorará el proceso creativo, las tensiones internas y el impacto cultural que rodearon el rodaje de la icónica cinta protagonizada por Audrey Hepburn .

La actriz británica Lily Collins encabezará y producirá una ambiciosa película centrada en la historia detrás de Breakfast at Tiffany’s, el clásico estrenado en 1961 y conocido en Hispanoamérica como Diamantes para el desayuno.

La confirmación llegó de la propia Collins a través de sus redes sociales, donde compartió la dimensión personal que tiene para ella este desafío artístico. “Es con casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y devoción por Audrey que por fin puedo compartir esto”, escribió la actriz en Instagram. En el mismo mensaje añadió: “Honrada y extasiada no alcanzan a expresar cómo me siento…”, dejando en claro la profunda conexión emocional que mantiene con la figura de Hepburn.

El libreto estará a cargo de Alena Smith, creadora de la serie Dickinson, y se inspirará en el libro Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman, escrito por Sam Wasson. La obra fue reconocida como un éxito de ventas por The New York Times y es considerada una investigación exhaustiva sobre la transformación cultural que supuso la película.

Según el comunicado oficial, la nueva producción promete ser “el primer relato completo del rodaje de la película”, abordando no solo los aspectos cinematográficos, sino también el clima social de comienzos de los años sesenta y el surgimiento de una nueva representación femenina en Hollywood.

Uno de los ejes dramáticos será el conflicto creativo con Truman Capote, autor de la novela original. Capote había imaginado a Marilyn Monroe como la inolvidable Holly Golightly. Sin embargo, el estudio Paramount Pictures optó por Hepburn, una decisión que el escritor consideró una traición y que marcó una ruptura significativa.

El filme también retratará a figuras fundamentales de la época como la diseñadora Edith Head, responsable de parte del vestuario icónico, y el director Blake Edwards, cuya mirada fue clave para convertir la adaptación en un fenómeno cultural. Aún no se ha anunciado el elenco que interpretará a estos personajes.

Entre los episodios que se recrearán destaca un incidente ocurrido durante la famosa escena inicial frente a la tienda Tiffany & Co. en la Quinta Avenida de Nueva York, cuando un miembro del equipo estuvo a punto de electrocutarse. Estos detalles buscan ofrecer una mirada íntima y poco conocida sobre la producción.

El proyecto estará respaldado por Imagine Entertainment, compañía fundada por Brian Grazer y Ron Howard, junto con Case Study Films, la productora de Collins. El equipo también incluye a productores y ejecutivos vinculados estrechamente al desarrollo del libro original.

El anuncio se produce en un contexto de renovada fascinación por la vida de Hepburn en Hollywood. En 2022, se conoció un proyecto impulsado por Apple Inc. que proponía a Rooney Mara como protagonista bajo la dirección de Luca Guadagnino. Sin embargo, el cineasta confirmó posteriormente que ya no estaría al frente de la película.

En febrero de 2024, durante una presentación en Londres, Mara actualizó el estado de esa producción: “El proyecto no está completamente muerto”, aseguró. También aclaró: “Luca ya no lo va a dirigir, pero el proyecto sigue muy vivo”. Ante la insistencia de la prensa, concluyó: “No puedo decir más por ahora”.

Mientras tanto, Collins, consolidada internacionalmente por su papel en Emily in Paris, se prepara para asumir uno de los mayores retos de su carrera. La película no solo revisitará un clásico del cine, sino que buscará redefinir la figura de Audrey Hepburn para una nueva generación de espectadores, explorando el precio de la fama, la presión de los estudios y la construcción de un mito que sigue vigente más de seis décadas después.