Canal de Panamá: Operaciones siguen con normalidad luego de inicio de transición en puertos de Balboa y Cristóbal

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá emitió un comunicado para informar que tiene conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión que regía la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, el cual se encuentra ejecutoriado.

En ese sentido, el canal de Panamá manifiesta que las operaciones de la vía interoceánica continúan de forma normal y segura.

El canal de Panamá precisó que se mantienen comunicaciones con las entidades del gobierno central de Panamá para las operaciones de los buques que arriben a dichas terminales portuarias.

El Canal de Panamá reafirmó que su gestión está basada en la transparencia y el rigor técnico en su operación continua.

Proceso de transición

En conferencia de prensa desde la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), voceros del Gobierno detallaron el proceso de transición en la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que se pusiera en firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato ley anterior con Panama Ports Company.

Las autoridades reconocieron que, aunque la operatividad de ambas terminales continúa, aún no se encuentra al 100%, por lo que esperan que en las próximas horas se complete el proceso de adaptación de las empresas que asumieron temporalmente la administración.

En este contexto, la AMP asumió formalmente la administración de los puertos y presentó los contratos de operadores transitorios ante el Consejo de Gabinete Extraordinario. Los contratos aprobados fueron:

APM Terminals Panamá S.A. , subsidiaria del grupo MERS, para el Puerto de Balboa

, subsidiaria del grupo MERS, para el Puerto de Balboa TIL Panamá S.A., subsidiaria de Mediterranean Shipping Company (MSC), para el puerto de Cristóbal.

El presidente de la Comisión Técnica, Alberto Alemán Zubieta, informó que ambos contratos transitorios ya fueron refrendados y publicados en Gaceta Oficial, y destacó el impacto económico proyectado.

“Cuando suman el balance de ambos contratos, en el periodo de 18 meses debiera darle un beneficio de aproximadamente 100 millones de dólares a la República de Panamá”.

Durante la conferencia también se informó que los terrenos estatales que anteriormente estaban concesionados y generaban alrededor de $20 millones anuales no forman parte de los contratos transitorios actuales. En consecuencia, esos recursos deberán ingresar directamente al Tesoro Nacional.