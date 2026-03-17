'Aterrados': Colombia denuncia presunto bombardeo de Ecuador en plena crisis diplomática

Noboa asegura que estas acusaciones son "falsas" y acusa a Colombia de no hacer suficiente contra los grupos armados en la frontera común, que luego cruzan hacia Ecuador, donde la violencia narco toca picos históricos.

Colombia/El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes que una "bomba" sin estallar fue hallada en territorio colombiano muy cerca de la frontera con Ecuador, y habitantes de la zona dijeron a la AFP que están "aterrados".

La prolongada tensión entre el izquierdista Petro y el presidente ecuatoriano de derecha Daniel Noboa escaló luego de que el colombiano denunciara presuntos bombardeos y el lanzamiento de artefactos explosivos desde un avión cerca de la línea limítrofe.

La "bomba (...) cayó a cien metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida", dijo Petro, que incluyó en su posteo imágenes del explosivo en medio de cultivos de hoja de coca.

Noboa asegura que estas acusaciones son "falsas" y acusa a Colombia de no hacer suficiente contra los grupos armados en la frontera común, que luego cruzan hacia Ecuador, donde la violencia narco toca picos históricos.

"Estamos todos aterrados, o sea, asustados, y preocupados de que de pronto iban a estallar esos aparatos y nos podían quitar la vida", dijo el campesino Julián Imbacuán en una llamada telefónica con la AFP.

El habitante del pequeño poblado El Amarradero, del municipio de Ipiales, dijo que la bomba cayó "cerquita de la casa, aproximadamente (a) unos 50-60 metros" y más tarde encontró el artefacto sin estallar.

Imágenes compartidas a la AFP muestran a campesinos alrededor de la bomba de aviación de 250 kilogramos y muy cerca del cráter que dejó tras su caída.

"No es creíble"

El presunto ataque ocurre en momentos en que Ecuador lanza una dura ofensiva de dos semanas bajo estrictos toques de queda para tratar de doblegar a los carteles con apoyo de Estados Unidos.

Ecuador está "bombardeando los lugares que servían de escondite" para grupos criminales "en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera", señaló Noboa en X, dirigiéndose al mandatario colombiano.

Fiel aliado de Washington en la región, el gobierno ecuatoriano atacó la semana pasada un campo de entrenamiento de una disidencia de las FARC en la provincia fronteriza ecuatoriana de Sucumbíos (noreste).

"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", escribió Noboa sobre la denuncia de Petro.

Ecuador es parte del "Escudo de las Américas", una alianza de 17 países del continente creada por Donald Trump para enfrentar amenazas de seguridad.

Ecuador y Colombia comparten una frontera de unos 600 kilómetros por donde circulan guerrillas colombianas y organizaciones criminales de ambos países dedicadas al tráfico de drogas, armas, personas y minería ilegal.

"Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble", respondió Petro, sin precisar si se trata de personas que murieron recientemente.

La AFP se comunicó con el Ejército, que no pudo responder sobre el origen de los cuerpos que mencionó el mandatario.

Que "no se vuelva a repetir"

Según Imbacuán, todo ocurrió el 3 de marzo y "de un momento a otro".

"Llegaron (...) como tres aviones, más o menos, del lado del Ecuador, y soltaron esos artefactos y unos sí lograron explotar, pero del lado del Ecuador", aseguró.

En orillas políticas opuestas, Petro y Noboa escalan el tono en medio de la disputa arancelaria que comenzó en febrero por iniciativa de Ecuador y afecta a las importaciones, la cooperación energética y el transporte de crudo bilaterales.

Más temprano, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, dijo que Ecuador y Colombia acudirán próximamente a "una mesa de diálogo" a través de la Comunidad Andina de Naciones, con miras "a retomar las conversaciones".

"Estamos pidiendo a Colombia que incremente sus capacidades de control de frontera (...) para poder bajar el nivel de violencia y de inseguridad", insistió Sommerfeld en una entrevista con el canal Teleamazonas. Esa es la condición de Ecuador para poner fin a la guerra arancelaria.

De su lado, el campesino solo pide que "no se vuelvan a repetir esas cosas".

"¿Cómo van a venir acá a tentar con la vida de los civiles que, pues, estamos trabajando tranquilamente acá?", se pregunta.