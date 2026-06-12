Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026!

La selección canadiense inicia su camino en casa con la ilusión de conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo. El equipo dirigido por Jesse Marsch buscará aprovechar el apoyo de su afición en Toronto para dejar atrás las experiencias de México 1986 y Catar 2022.

Enfrente estará una Bosnia y Herzegovina que vuelve a un Mundial por segunda vez en su historia tras una sólida fase clasificatoria y una exitosa repesca. Los europeos llegan con una racha de ocho partidos sin perder y con la intención de dar la sorpresa ante uno de los anfitriones del torneo.

Uno de los grandes atractivos será el duelo entre los goleadores Jonathan David, máximo anotador histórico de Canadá, y el veterano Edin Džeko, referente ofensivo de Bosnia y protagonista de su clasificación al Mundial.

Las estadísticas anticipan un encuentro muy cerrado. Nueve de los últimos diez partidos de Canadá terminaron con menos de 2.5 goles, mientras que ocho de los últimos nueve compromisos de Bosnia registraron anotaciones de ambos equipos.

Además, Canadá podría afrontar este debut sin su capitán Alphonso Davies, mientras que Bosnia mantiene la duda sobre la condición física de Haris Tabaković.

Acompáñanos y disfruta de todas las incidencias, alineaciones, estadísticas y goles de este emocionante duelo del Mundial 2026.