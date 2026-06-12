Idaan despliega operativo en San Miguelito para reparar unas 100 fugas de agua durante el fin de semana

El operativo forma parte de las acciones que desarrolla el Idaan para atender fugas y mejorar el funcionamiento de la red de distribución en uno de los distritos con mayor densidad poblacional del país.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) inició este viernes 12 de junio un operativo especial en el distrito de San Miguelito con el objetivo de reparar daños y fugas en la red de distribución de agua potable.

La jornada, denominada "Panamá Sin Fugas", es dirigida por el director del Idaan, Antonio Tercero González, y contempla el despliegue de 20 cuadrillas de trabajo en distintos puntos del distrito.

Para la ejecución de las labores fueron asignadas seis retroexcavadoras, tres retromartillos, volquetes y vehículos tipo pickup, además de aproximadamente 90 funcionarios.

El punto de encuentro de las cuadrillas fue el Complejo Deportivo de Los Andes No. 2, desde donde se coordinaron las intervenciones que se desarrollarán durante todo el fin de semana.

Según el Idaan, la meta es reparar alrededor de 100 tuberías en diversos sectores de San Miguelito como parte de los trabajos para reducir las pérdidas de agua en la red.

Tercero González explicó que en estos sectores existe entre un 40 y 55% de pérdida.

"Un 75% de ese 50% es en las conexiones domiciliares, puede ser antes del medidor, o después del medidor, que en ese caso es el usuario el que la tiene que atender", detalló.

Las labores estarán a cargo de especialistas de la Gerencia Metropolitana con el apoyo de la Dirección Comercial y las juntas comunales.

Los trabajos se concentrarán en comunidades como Los Andes, Santa Librada, Torrijos Carter, Paraíso, Veranillo, San Isidro, Samaria y Emberá, entre otros sectores del distrito.

De acuerdo con el director del Idaan, una vez se intervengan las calles y se hagan las reparaciones, el Ministerio de Obras Públicas iniciará los trabajos de reparación de las vías.

La entidad advirtió que, mientras se desarrollen las reparaciones, podrían registrarse episodios de baja presión o interrupciones intermitentes en el suministro de agua potable en las áreas intervenidas.

El operativo forma parte de las acciones que desarrolla el Idaan para atender y mejorar el funcionamiento de la red de distribución en uno de los distritos con mayor densidad poblacional del país, y también en donde más se pierden millones de litros de agua por fugas.

Se tiene previsto ampliar el programa a los lugares donde se tienen mayores reportes. No se descarta que el programa se dirija a Panamá Oeste, donde también se reportan decenas de fugas.

Potabilizadora de Chitré

Por otro lado, el director de la institución detalló que la Junta Directiva del Idaan aprobó el contrato para la construcción de un nuevo módulo y la rehabilitación de la planta potabilizadora Roberto Reyna, ubicada en Chitré.

El director ejecutivo del Idaan explicó que el proyecto ya había sido adjudicado previamente y contempla tanto la ampliación de la capacidad de la planta como la rehabilitación de las instalaciones existentes.

Además, el contrato incluye la ejecución de obras prioritarias que podrán ser atendidas de manera inmediata una vez se emita la orden de proceder.

Según detalló el funcionario, el siguiente paso corresponde al trámite de refrendo por parte de la Contraloría General de la República.

“Primero el contrato va a la Contraloría, lo refrendan y luego nosotros entregaremos la orden de proceder”, indicó.

La ampliación y rehabilitación de la planta Roberto Reyna forma parte de los proyectos orientados a fortalecer la producción y distribución de agua potable en la provincia de Herrera, la cual enfrenta una crisis del agua desde hace más de un año.

Información de María De Gracia

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