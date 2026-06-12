Boza lleva el orgullo panameño al escenario mundialista de Telemundo

La presentación contó además con la participación del Ballet Folclórico Aires Panameños, que aportó color, tradición y elegancia a un espectáculo que resaltó las raíces culturales del país.

El talento panameño volvió a brillar ante los ojos del mundo. El cantante panameño Boza fue una de las figuras destacadas durante la apertura de la cobertura del Mundial 2026 de Telemundo, llevando la música, la cultura y la identidad nacional a una audiencia internacional.

La presentación contó además con la participación del Ballet Folclórico Aires Panameños, que aportó color, tradición y elegancia a un espectáculo que resaltó las raíces culturales del país.

Durante su intervención, Boza interpretó dos de sus éxitos más reconocidos, "Orión" y "Hecha Pa' Mí", en una puesta en escena que fusionó los ritmos urbanos con elementos representativos de la cultura panameña, destacando el sabor, la alegría y la esencia del istmo.

Uno de los momentos más llamativos fue la aparición del artista sobre una carroza inspirada en una embarcación, una alegoría que evocó el papel histórico del canal de Panamá como punto de conexión entre continentes y símbolo de unión entre los pueblos.

El recorrido estuvo acompañado por varias empolleradas, quienes lucieron el traje típico nacional y aportaron un toque de tradición a la celebración, reforzando el mensaje de orgullo y pertenencia que caracterizó la participación panameña.

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Con esta presentación, Boza se convirtió en uno de los representantes del talento latino durante el arranque de la fiesta futbolística más importante del planeta, dejando en alto el nombre de Panamá ante millones de espectadores alrededor del mundo.