Billy Ray Cyrus conmueve al revelar la dura batalla médica que casi le cuesta la vida

El actor abrió su corazón para compartir uno de los episodios más difíciles de su vida.

El reconocido cantante estadounidense reveló que durante 2024 enfrentó una grave crisis de salud que derivó en una peligrosa sepsis, una condición médica que puso en riesgo su vida y lo obligó a atravesar un complejo proceso de recuperación física y emocional.

A sus 64 años, el artista decidió hablar públicamente sobre aquel periodo marcado por la incertidumbre, los tratamientos médicos y la lucha constante por recuperar su bienestar. Sus declaraciones han generado gran impacto entre sus seguidores, quienes desconocían la magnitud de las complicaciones que enfrentó mientras permanecía alejado de los escenarios.

Según explicó, todo comenzó cuando una infección evolucionó hasta convertirse en una condición severa que afectó diferentes áreas de su organismo. La situación llegó a tal punto que tuvo que ser hospitalizado en varias ocasiones y permanecer bajo estricta supervisión médica.

Al recordar aquellos momentos, Cyrus confesó: “Me enfermé mucho y casi muero. Mientras intentaba seguir con vida, a veces me enviaban a casa desde el hospital. Pero mi cuerpo se estaba hinchando por algún tipo de toxicidad”.

La sepsis, considerada una respuesta extrema del cuerpo ante una infección, puede desencadenar complicaciones potencialmente mortales cuando no se controla a tiempo. En el caso del cantante, los médicos evaluaron distintos escenarios para intentar detener el avance de la enfermedad y estabilizar su estado de salud.

El intérprete relató que la gravedad del cuadro llevó a los especialistas a considerar nuevas intervenciones quirúrgicas. Sobre ese momento crítico señaló: “Si hubiera estallado, habría muerto”, reflejando el nivel de preocupación que existía en torno a su evolución médica.

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Durante los meses más difíciles, el cantante encontró refugio en la espiritualidad. Cyrus explicó que solía acudir a un lugar especial que denomina su “roca de oración”, donde buscaba fortaleza emocional para enfrentar la incertidumbre del diagnóstico. Allí repetía constantemente una petición que se convirtió en su principal esperanza: “Por favor, necesito un milagro. Necesito un milagro”.

La situación dio un giro inesperado cuando acudió al hospital convencido de que debía someterse a una nueva cirugía. Sin embargo, la noticia que recibió fue completamente distinta a la que esperaba. Según relató, los médicos comprobaron que la afección había desaparecido. Al recordar aquel momento expresó: “Iban a hacer una última operación. Llegué al hospital y me dijeron: ‘Señor Cyrus, ya no está. Se ha curado’”.

La recuperación, no obstante, estuvo lejos de ser sencilla. Además de las complicaciones derivadas de la infección, el artista sufrió una afectación en sus cuerdas vocales que limitó significativamente su capacidad para comunicarse y desarrollar su actividad profesional.

Sobre esa etapa comentó: “No podía cantar ni hablar”. Para una figura cuya carrera está profundamente ligada a la música, aquella situación representó un desafío emocional tan importante como el físico.

En medio de la recuperación, el cantante encontró apoyo en elementos inesperados. Uno de ellos fue la música creada por sus hijos Noah y Braison Cyrus. En particular, destacó la importancia que tuvo la canción “Don’t Put It All On Me”, interpretada por Noah y escrita por Braison.

El artista reconoció el impacto que tuvo el tema durante los meses más complejos de su tratamiento. “Simplemente me gustó muchísimo. Le doy crédito a esa canción por haberme salvado. Estaba obsesionado con ella”, afirmó. Además, explicó que escucharla constantemente le proporcionaba serenidad y esperanza. “Me daba un poco de paz”, agregó.

Otro momento que recuerda con especial emoción involucra a su nieto Bear, hijo de Braison Cyrus. Durante una conversación en plena recuperación, el niño le dirigió unas palabras que marcaron profundamente al cantante. Según contó, el pequeño le dijo: “Inténtalo de nuevo”.

Cyrus confesó que aquel mensaje tuvo un significado especial para él. “Ni siquiera estaba seguro de que supiera mi nombre”, comentó al recordar la sorpresa que sintió. Más tarde interpretó esas palabras como una señal para seguir adelante y reconstruir aspectos importantes de su vida. “Pensé: ‘Me está diciendo algo’. ¿Es sobre el amor? ¿Sobre la música? De alguna manera, tengo que volver a intentarlo en ambos aspectos”.

Hoy, tras superar una de las etapas más delicadas de su historia personal, Billy Ray Cyrus continúa enfocado en su recuperación, su familia y su carrera artística, agradecido por haber superado una experiencia que estuvo a punto de cambiar su vida para siempre.