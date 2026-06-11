Jennifer Aniston sorprende al convertirse en estilista de Benny Blanco

La producción sirvió para promocionar LolaVie , la marca de cuidado capilar de la actriz, y mostró una faceta relajada y espontánea de los tres famosos.

La actriz Jennifer Aniston volvió a captar la atención del público con una divertida colaboración junto a Selena Gomez y Benny Blanco, en un video promocional que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores de las celebridades.

El clip, compartido en Instagram, comienza con Benny Blanco llegando inesperadamente a la residencia de Jennifer Aniston. Aunque la protagonista de la exitosa serie Friends aparenta ignorar la visita en un primer momento, el productor musical termina apareciendo dentro de la cocina de la actriz para pedir ayuda con su cabello. La escena da pie a una serie de momentos humorísticos que combinan promoción de productos, amistad y entretenimiento.

Al observar la abundante cabellera de Blanco, Aniston no pudo evitar reaccionar con sorpresa. “Qué cabellera”, comentó la actriz antes de asumir el papel de estilista improvisada. Poco después, ambos se dirigieron al amplio vestidor de la estrella de Hollywood, donde ya los esperaba Selena Gomez.

La cantante explicó que había llegado con la intención de entregarle a Aniston algunos obsequios de Rare Beauty, la exitosa firma de cosméticos que ha impulsado durante los últimos años. Sin embargo, la visita tomó un rumbo inesperado cuando Gomez comenzó a explorar el armario de la actriz mientras Blanco recibía un tratamiento capilar con productos de LolaVie.

Durante la sesión, Jennifer Aniston utilizó varios artículos de su línea de cuidado para trabajar los rizos del productor musical. El resultado dejó satisfecho a Blanco, quien aseguró: “Se siente más suave que nunca”, destacando el efecto de los productos empleados por la actriz.

Mientras tanto, Selena Gomez parecía sentirse completamente cómoda en la casa de su anfitriona. En una de las escenas más comentadas del video, apareció sosteniendo dos blazers pertenecientes a Aniston mientras preguntaba dónde se encontraba la ropa destinada a donaciones. La situación generó risas entre los participantes y reforzó el tono desenfadado de la grabación.

La exploración del guardarropa no terminó allí. Benny Blanco también decidió revisar algunos de los accesorios de la actriz y llegó incluso a probarse unas sandalias abiertas de diseñador. “¿Estos también están disponibles?”, preguntó entre bromas antes de intentar llevárselas junto con otros artículos.

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Al despedirse, Gomez entregó una bolsa con productos de Rare Beauty como intercambio simbólico por los objetos que habían tomado prestados durante la visita. Con humor, la artista expresó: “Te dejamos Rare a cambio”, cerrando una de las secuencias más divertidas del material promocional.

La colaboración no es un caso aislado dentro de la estrategia de marketing de LolaVie. Jennifer Aniston ha recurrido anteriormente a amigos cercanos y personas importantes de su círculo para participar en contenidos promocionales relacionados con la marca. Entre ellos figuran su compañera de reparto Courteney Cox y Jim Curtis, quien ha sido vinculado sentimentalmente con la actriz durante el último año.

Paralelamente, Selena Gomez también acaparó titulares al compartir una colección de fotografías inéditas junto a Benny Blanco desde Londres, ciudad donde se encuentra trabajando en la nueva temporada de Only Murders in the Building. En la publicación, la artista acompañó las imágenes con una emotiva reflexión sobre la distancia en las relaciones. “La distancia importa tan poco cuando alguien importa tanto”, escribió.

La respuesta de Blanco no tardó en llegar. Entre varios comentarios dedicados a su esposa, expresó: “Me enamoro más y más de ti cada día”. Más adelante agregó con humor: “Espera, necesito que me devuelvas ese atuendo de vaquero”, para finalmente cerrar con otro mensaje romántico: “El tiempo se detiene cuando estoy en tus brazos”.

La pareja ha hablado abiertamente sobre los desafíos de mantener una relación a distancia debido al temor de Blanco a viajar en avión. Aun así, ambos han demostrado que continúan fortaleciendo su vínculo mientras desarrollan sus respectivos proyectos profesionales, consolidándose como una de las parejas más seguidas del entretenimiento internacional.